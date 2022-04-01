Fırtına'dan Bakasetas kararı!

Trabzonspor, Bakasetas'ta turnayı gözünden vurmayı planlıyor. Bordo-mavililer birçok Avrupa ekiplerinin radarında olan Yunan futbolcu için serbest kalma bedeli olan 12 milyon euroyu istiyor.

Anastasios Bakasetas Trabzonspor 'da gösterdiği performansla taraflı tarafsız herkesin beğenisini kazanmış durumda.

Bordo-mavililerle şampiyonluk kutlamalarına hazırlanan Anastasios Bakasetas, transferin de gözdesi konumunda.

Trabzonspor'un 2020-21 sezonunun ara transfer döneminde Alanyaspor 'dan 3 milyon euro karşılığında kadrosuna kattığı Anastasios Bakasetas, son 2 yılda piyasa değerini neredeyse 5'e katladı.

Yunan basınında çıkan haberlere göre Fırtına, Avrupa ekiplerini peşinde koşturan 28 yaşındaki Bakasetas için oyuncunun serbest kalma bedeli olan 12 milyon euroda ısrar ediyor.

BAŞKAN 12 MİLYON EURODA ISRARCI

Haber detayında başkan Ahmet Ağaoğlu'nun Anastasios Bakasetas için söz konusu rakamın altında gelecek teklifleri kesinlikle reddedeceği belirtildi.

Bu arada sezon sonunda Bakasetas transferinin 12 milyon euro ile gerçekleşmesi halinde Yunan yıldız kulüp tarihine geçecek.

2019-20 sezonunda Yusuf Yazıcı'yı Lille'e 17,5 milyon euroya satarak rekor kıran Trabzonspor, Anastasios Bakasetas'ı serbest kalma bedeliyle göndermesi halinde kulüp tarihinin en yüksek 2. transfer satışını gerçekleştirecek.

TRABZONSPOR KARNESİ

Bu sezon Trabzonspor formasıyla tüm kulvarlarda 34 maça çıkan Anastasios Bakasetas 8 gol, 8 asistlik performans sergiledi.

Kulübüyle 2024 yılına kadar sözleşmesi bulunan 28 yaşındaki futbolcunun güncel piyasa değeri 10 milyon euro.