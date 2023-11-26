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Yerel Fırtınada çatılar uçtu
Yerel

Fırtınada çatılar uçtu

Yeniakit Publisher
2023-11-26 15:06:00 -
Fırtınada çatılar uçtu

Bursa'da etkili olan fırtına nedeniyle bazı evlerin çatıları uçtu.

Bursa'da etkili olan fırtına ve yağış Gemlik ilçesini de etkiledi. İlçe merkezindeki sahil yolu ile Kurşunlu Mahallesi'ndeki sahil yolu fırtına nedeniyle deniz suyuyla doldu. Denizle karanın birleştiği yolda araçlar düşlükle ilerlediği görüldü.

Mudanya'yı da etkisi altına alan fırtına denizde dev dalgalara neden oldu. 2 metreye ulaşan dalga boyu, kıyıda bulunan balıkçı dükkanlarına zarar verdi. Dükkanların deniz tarafındaki cephelerini yıkan dalgalar nedeniyle dükkanlar suyla doldu. Dükkan sahipleri denize dalgakıran yapılmasını istedi.

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