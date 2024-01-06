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Gündem Fırtına öncesi sessizlik gibi... AKOM ve uzmanlar o tarih için yüzyılın kar alarmını verdi ancak...
Gündem

Fırtına öncesi sessizlik gibi... AKOM ve uzmanlar o tarih için yüzyılın kar alarmını verdi ancak...

Yeniakit Publisher
2024-01-06 12:20:00 -
Fırtına öncesi sessizlik gibi... AKOM ve uzmanlar o tarih için yüzyılın kar alarmını verdi ancak...

Birçok uzman 10-11 Ocak tarihleri için "yüzyılın kar yağışı geliyor" açıklaması yaptı. Ancak Meteoroloji tarafından son yayımlanan hava tahmin raporuna göre bu hafta sonu Türkiye genelinde parçalı bulutlu bir gün geçirilecek. Ege ile Marmara'nın batısında ise yerel kuvvetli sağanak geçişleri olabilir. İşte 6 Ocak 2024 Cumartesi günü hava tahminleri.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve az bulutlu, zamanla batı bölgelerin yer yer çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra Marmara'nın batısı ile Kıyı Ege'nin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

Doğu kesimlerde mevsim normalleri civarında gerçekleşmesi beklenen hava sıcaklıklarının diğer yerlerde normallerinin üzerinde seyretmeye devam etmesi bekleniyor.

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI

Rüzgarın, Kıyı Ege ve Marmara'nın batısında güney yönlerden yer yer kuvvetli (40-70 km/saat) esmesi beklendiğinden meydana gelmesi muhtemel olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

BÖLGELERİMİZDE HAVA

MARMARA
Parçalı, zamanla batısının yer yer çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren Çanakkale çevreleri ile gece saatlerinde Edirne il genelinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor. Rüzgarın; bölgenin batısında yer yer kuvvetli (30-70 km/saat) olarak eseceği tahmin ediliyor.

EDİRNE °C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde sağanak yağışlı
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İSTANBUL °C, 16°C
Parçalı bulutlu

KOCAELİ °C, 19°C
Parçalı bulutlu

TEKİRDAĞ °C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu

EGE
Parçalı, zamanla batısının yer yer çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra kıyı kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor. Rüzgarın; bölgenin kıyı kesimlerinde yer yer kuvvetli (40-70 km/saat) olarak eseceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR °C, 14°C
Parçalı bulutlu

DENİZLİ °C, 19°C
Parçalı bulutlu

İZMİR °C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MUĞLA °C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

AKDENİZ
Parçalı, zamanla batısının yer yer çok bulutlu, Antalya çevreleri ile Isparta'nın güney, Burdur'un doğu ilçelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

ADANA °C, 21°C
Parçalı ve az bulutlu

ANTALYA °C, 20°C
Parçalı çok bulutlu, doğusu ile zamanla il geneli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ISPARTA °C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren güney ilçeleri sağanak yağışlı

MERSİN °C, 20°C
Parçalı ve az bulutlu

İÇ ANADOLU
Parçalı, yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

ANKARA °C, 13°C
Parçalı ve az bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 11°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu

KAYSERİ °C, 13°C
Parçalı ve az bulutlu

KONYA °C, 13°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu

BATI KARADENİZ
Parçalı, yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

BOLU °C, 14°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu

KASTAMONU °C, 10°C
Parçalı bulutlu

SİNOP °C, 16°C
Parçalı bulutlu

ZONGULDAK °C, 18°C
Parçalı bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

RİZE °C, 15°C
Parçalı ve yer yer çok bulutlu

SAMSUN °C, 17°C
Parçalı bulutlu

TOKAT °C, 12°C
Parçalı bulutlu

TRABZON °C, 14°C
Parçalı ve yer yer çok bulutlu

DOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu, bölgenin kuzeydoğusunun yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

AĞRI °C, 0°C
Parçalı ve yer yer çok bulutlu

ERZURUM °C, 0°C
Parçalı ve yer yer çok bulutlu

MALATYA °C, 7°C
Parçalı ve az bulutlu

VAN °C, 3°C
Parçalı ve yer yer çok bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde kuzey ve doğu kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

DİYARBAKIR °C, 11°C
Az bulutlu

GAZİANTEP °C, 14°C
Az bulutlu

MARDİN °C, 9°C
Az bulutlu

ŞANLIURFA °C, 13°C
Az bulutlu

Kaynak: Medyatava Haber Merkezi

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