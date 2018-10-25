Fırtına obüsü yurt dışı yolcusu!

Ukrayna’dan “ihracat kısıtlaması olmayacak” yönünde bir taahhüt alan Türkiye, bu ülkeden 20 adet motor siparişi verdi. İşbirliğinin beklenen sonucu vermesi halinde, fırtına obüslerinin motorları Ukrayna’dan alınmaya devam edilecek.

155 mm’lik 40 kilometre menzilli ve 15 saniyede üç atış yapabilen fırtına obüsü, sürati, esnekliği ve isabet oranıyla birçok ülkenin dikkatini çekerken Türkiye, yurtdışı satış sözleşmelerinde uzun yıllardır MTU Alman motoru nedeniyle Almanya’nın ihracat engeline takılıyordu. Almanya ilk olarak Türkiye’nin Azerbaycan’a 2010 yılında 36 adet fırtına obüsü satışını engellemişti. Ermenistan ile Yukarı Karabağ anlaşmazlığını gerekçe gösteren Almanya, aynı tutumu Türkiye’nin Suudi Arabistan ile Katar’a yapacağı ihracatta da göstermişti. Alternatif arayışına giren Makina Kimya Endüstrisi Kurumu (MKEK) yetkilileri, çözümü Ukrayna’da buldu. Ukraynalı yetkililer ve motor üreticisi UkrOboronProm’la görüşmeler yapan MKEK, “ihracat kısıtlaması olmayacak” taahhütü alınca, bu ülkeden 20 adet motor siparişi verdi.

KAYNAK: HÜRRİYET