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Yerel Fırtına nedeniyle kopan çatı, park halindeki araçların üstüne düştü
Yerel

Fırtına nedeniyle kopan çatı, park halindeki araçların üstüne düştü

Karabük'te Kemal Oyman Sanayi Sitesi'nde bitişik 3 iş yerinin bulunduğu binanın sundurma çatısı fırtınanın etkisiyle uçtu. Sokağa düşen çatının altında kalan park halindeki 4 araçta hasar oluştu.

Yeniakit Publisher
2021-03-16 20:09:00 -
Fırtına nedeniyle kopan çatı, park halindeki araçların üstüne düştü

Karabük'te etkili olan fırtına nedeniyle uçan binanın çatısı sokağa düştü, park halindeki araçlar zarar gördü.

Kemal Oyman Sanayi Sitesi'nde bitişik 3 iş yerinin bulunduğu binanın sundurma çatısı fırtınanın etkisiyle uçtu.

Sokağa düşen çatının altında kalan park halindeki 4 araçta hasar oluştu.

Jandarma ekipleri, olayın ardından önlem aldı.

Çatının uçma anı ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

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