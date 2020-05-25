  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Fırtına nedeniyle çatıdan düşen şahıs hayatını kaybetti

Ardahan’ın Göle ilçesinde meydana gelen fırtınada çatıdan düşen bir kişi öldü, bir kişi de yaralandı.

Yeniakit Publisher
2020-05-25 16:57:08 -
Fırtına nedeniyle çatıdan düşen şahıs hayatını kaybetti

Ardahan’ın Göle ilçesinde meydana gelen fırtınada çatıdan düşen bir kişi öldü, bir kişi de yaralandı.


Göle ilçesine bağlı Dereyolu köyünde fırtınaya yakalanan evli, 2 kız ve 1 erkek babası Seçkin Çetinkaya (54), çatıdan düşerek hayatını kaybetti. Edinilen bilgiye göre, Seçkin Çetinkaya, fırtınada hasar gören kendisine ait evin çatısını onarmak için çatıya çıktı. Fırtınanın şiddetiyle aşağıya düşen Çetinkaya, vücudunun bir çok yerinden yaralandı. Ambulansla Ardahan Devlet Hastanesine kaldırılan Çetinkaya, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.


Bölgede büyük hasara neden olan fırtınada bir binanın çatısından kopan sac parçasının çarptığı bir kişi de yaralandı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık net 124 m² daire
Satılık net 124 m² daire

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı