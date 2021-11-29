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Gündem Fırtına, içinde güvenlik görevlisi olan kulübeyi uçurdu
Gündem

Fırtına, içinde güvenlik görevlisi olan kulübeyi uçurdu

İstanbul'da etkili olan fırtına, Firuzköy'de bir işyerinin bahçesinde bulunan güvenlik kulübesini içinde görevli varken uçurdu.

Yeniakit Publisher
2021-11-29 16:32:00 -

İstanbul'da sabah saatlerinde etkili olan kuvvetli fırtına hayatını olumsuz etkiledi. İnsanlar yollarda yürümekte güçlük çekerken, birçok evin de çatısı uçtu.

Kulübe görevli ile birlikte uçtu

Avcılar Firuzköy'de ise bir iş yerinin bahçesinde, görevli içindeyken güvenlik kulübesi arabanın üzerine doğru uçtu. Görüntülerde çevredeki insanların panik halde lodosla mücadele ettiği görülüyor. Kulübenin içerisindeki görevlinin ise sağlık durumu hakkında henüz bir bilgi gelmedi.

Hayatı felç etti

Öte yandan yurdun çeşitli yerlerinden ve İstanbul'daki birçok noktada kötü haberler geliyor. Bazı noktalarda binaların çatısı uçtu, kimi yerlerde ağaçlar ve tabelalar uçtu.

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