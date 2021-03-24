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Yerel Fırtına çatıları uçurdu! Çok sayıda kuzu telef oldu
Yerel

Fırtına çatıları uçurdu! Çok sayıda kuzu telef oldu

Elazığ’ın Karakoçan ilçesinde etkili olan fırtına nedeniyle çok sayıda elektrik direği devrildi, bazı evler ile ağılların çatıları uçtu. Fırtına nedeniyle 10 kuzu telef oldu.

Yeniakit Publisher
2021-03-24 15:20:00 -
Fırtına çatıları uçurdu! Çok sayıda kuzu telef oldu

Meteoroloji'nin uyarısını yaptığı kuvvetli rüzgar ve fırtına Elazığ'ın Karakoçan ilçesinde yer yer etkili oldu. Fırtına nedeniyle ilçeye bağlı Bağlıağaç köyünde Kadir Çakmak’a ait olan 2 ağıl zarar gördü, brandaları uçtu. Fırtınanın uçurduğu ağıl ve devirdiği kenar duvarları nedeniyle 10 küçükbaş hayvan ise telef oldu. Ağamezrası köyünde 'de etkili olan şiddetli rüzgarda bazı evlerin çatıları uçtu. Kuvvetli rüzgar nedeniyle ilçeye 2 kilometre uzaklıkta 4 elektrik direği devrildi. 30'a yakın köyde de elektrik direklerinin zarar görmesi nedeniyle enerji vermede sıkıntı yaşandığı öğrenildi.

İl özel idaresi ve kaymakamlık tarafından ekiplerin görevlendirildiği bölgede çalışma başlatıldığı aktarıldı.

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