Fırtına, ağır yaralı! Fransa'da yıkıldık...
UEFA Avrupa Ligi H Grubu 3. haftasında Trabzonspor, Fransa temsilcisi Monaco karşısında deplasmanda 3-1 kaybederek gruptaki ikinci yenilgisini aldı.
UEFA Avrupa Ligi H Grubu 3. haftasında Trabzonspor, Fransa temsilcisi Monaco karşısında deplasmanda 3-1 kaybederek gruptaki ikinci yenilgisini aldı. 10. dakikada Trabzonspor’da Gomez, Video Yardımcı Hakem (VAR) kararıyla kırmızı kart ile oyun dışı kaldı. Gomez’in Camara’ya yaptığı faul pozisyonunu izleyen hakem Giorgi Kruashvili, bordo-mavili futbolcuyu kırmızı kart ile cezalandırdı.
14. dakikada Monaco öne geçti. Embolo’nun sol taraftan pasında, altıpas içinde Ben Yedder’in yerden vuruşunda, top kaleci Uğurcan Çakır’ın sağ tarafından filelere gitti: 1-0
26. dakikada Diatta’nın sağ çaprazda kaleci Uğurcan Çakır ile karşı karşıya kaldığı andaki şutunda, Uğurcan tehlikeyi topu kornere göndererek önledi.
28. dakikada Trezeguet’in pasında, Yusuf Yazıcı’nın ceza alanı dışından sert şutunda, top üsten auta gitti.
45. dakikada Monaco’nun gelişen atağında Bartra’nın ceza alanı içinde Vanderson’a yaptığı müdahale sonrasında karşılaşmanın hakemi Giorgi Kruashvili, penaltı noktasını gösterdi.
45+2. dakikada Ben Yedder, yerden kullandığı penaltı atışında, topu kaleci Uğurcan Çakır’ın ters köşesinden filelere yolladı: 2-0
İlk yarı ev sahibi takımın 2-0’lık üstünlüğü ile sona erdi. 50. dakikada Badiashile’nin kaleciye geri pasında top direğin dibinden auta gitti.
55. dakikada kornerden gelen topta Embolo’nun asistinde Disasi kafayla topu ağlara gönderdi: 3-0
68. dakikada Fofana’nın vuruşunda Uğurcan topa sahip oldu. 72. dakikada Umut’un pasında Bakasetas düzgün bir vuruşla topu ağlara gönderdi: 3-1
İlerleyen dakikalarda temsilcimizin gayretleri sonuç vermedi ve Monaco’ya 3-1 mağlup oldu.