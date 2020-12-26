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Ekonomi Fırsatçılara göz açtırılmayacak
Ekonomi

Fırsatçılara göz açtırılmayacak

Milli e-ticaret platformu PttAVM.com, denetimli indirim günlerini başlatarak, “Yılın Son Pazarı Türkiye’nin Pazarı” sloganıyla yıl sonuna kadar ürün stoklarını eritecek.

Yeniakit Publisher
2020-12-26 12:16:00 -
Fırsatçılara göz açtırılmayacak

Resul Ekrem Şahan  Ankara

Şirketler tarafından yapılan indirimlerin gerçekliği ürünün 27 Aralık Pazar gününde satışa sunulacağı fiyat ve daha önce satışta olduğu fiyat kıyaslanarak teyit edilecek. Bir süredir hafta sonları AVM’lerin de kapalı olması nedeniyle e-ticaret alışverişine olan ilginin çok fazla artış gösterdiğini belirten Çevikoğlu, indirim günlerinde yeni bir sürece öncülük edeceklerini belirtti. Çevikoğlu, “Tüketiciye yönelik indirim etkinlikleri tüm dünyada ‘Black Friday, Efsane Cuma’ gibi isimlerle organize ediliyor ancak, bu organizasyonları ülkemize özgü yapabiliriz. PTT olarak her yılın son Pazar gününü indirim günleri ilan ediyoruz. Bu kapsamda tüketicileri yüzde 25’ten yüzde 80’e varan indirimlerle buluşturacağımız uygulamamız 4 gün boyunca sürecek ve her yıl yapılacak. Vatandaşlara, KOBİ’lere ve e-ticaret sektöründe faaliyetlerini sürdüren kurum ve kuruluşlara destek vermek amacıyla başlattığımız günler uygulanacak indirimler ise denetimimizde olacak. Fırsatçılara göz açtırmayacağız” dedi.


Yeni Akit Gazetesi
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