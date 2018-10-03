Fırsatçılar oraya da el attı! Fiyatlar 2 katı zamlandı

Stokçular, fırsatçılar fırsatı kaçırmadı. Zam furyasına önce kuaför malzemeleri ardından da kuaförler katıldı. Erkek kuaförlerinin vazgeçilmez ürünlerinden olan Traş sabununun fiyatı 25 TL'den 50 TL'ye çıktı. Jilet paketi 12 TL'den 25 TL'ye fırladı! Durum böyle olunca saç-sakal kesimi 50 TL'ye zıpladı..

Manisa Berberler ve Kuaförler Esnaf Odası Başkanı Ali Bartu, şu açıklamayı yaptı:.

Fiyatlar iki katına çıktı

"Eskiden jileti en fazla 20 liraya alıyorduk, şu anda 43 liraya alıyoruz. Jöle bir anda 3 liradan 10 liraya çıktı. Maliyetlerin yükselmesi sebebiyle fiyatlarda değişikliğe gittik. Saç kesimi 20 liradan 25 liraya, sakal kesimi 10 liradan 13 liraya çıktı. Saç yıkama 10 liraydı, 12 lira oldu. Toplamda ise saç-sakal kesimi ve yıkama 40 liradan 50 liraya yükseldi. Çocuk saç kesimi de 15 liraydı, 20 lira oldu...".



Öte yandan bir giyim firmasına ait 7 Eylül 2018'de 999.00 TL olan deri ceketin fiyatı, 1 Ekim 2018'de 1.899.00 TL'ye çıktı. Söz konusu artışı sosyal medya hesabından paylaşan kullanıcılar 22 günde Euro bu kadar çıktı mı ya. Yoksa adı stokçuluk mu!



