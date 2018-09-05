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Fırsatçı Koç vatandaşın cebindeki paraya göz dikti: Bu kez salçaya el attı!

Şer güçlerin dolar üzerinden Türkiye ekonomisine operasyon yapmasını fırsat bilen Koç, temel gıda ürünlerine fahiş zamlar yaptı. Bu fırsatçılığa vatandaş ise tepki gösterdi.

05 Eylül 2018 Çarşamba 22:00
Fırsatçı Koç vatandaşın cebindeki paraya göz dikti: Bu kez salçaya el attı!

 yeniakit.com.tr  özel 

Şer güçlerin dolar operasyonuyla Türkiye'yi zor duruma sokmaya çalışırken içerideki fırsatçılar da doların yükselmesini bahane ederek zamlarla vatandaşın cebindeki paraya göz dikti.

TÜİK verilerine göre Ağustos ayının zam şampiyonu bir önceki aya göre yüzde 25,56 oranla en yüksek fiyat artışı gösteren salça oldu. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, geçen ay en fazla fiyat düşüşü yaşanan 3. ürün ise yüzde 18,77 ile domates oldu. Domates fiyatlarında düşüş yaşanmasına rağmen salça fiyatlarının tavan yapması fırsatçılığı gözler önüne serdi.

KOÇ'TAN FIRSATÇILIK

Salça ürünleri arasında en çok zammı ise Gezi destekçisi Koç Holding'in gıda şirketi olan Tat Gıda'nın yapması dikkat çekti. Marketlerdeki raflarda 2 katına kadar zam yapan Koç'un fırsatçılık yapması tepki topladı.

Koç daha önce de Azerbaycan'da faaliyet gösteren Yapı Kredi Bankası üzerinden Türk Lirası alımını durdurarak Türk ekonomisine darbe vurmuştu.

Koç suçüstü oldu! Yapı Kredi Bankası'ndan Türk Lirası'na darbe!

İşte Koç'un salça fiyatları ve tepkiler:

 

Haber Tarihi: 05 Eylül 2018 Çarşamba 22:00
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  10. Domates salçası

YORUM YAZ

  • saddisaddi25 dk önce
    NE DİYE MARKETTEN YAHUDİ MALI ALIYORSUNUZ. KOÇ OLDUM OLASI MİLLETİ KAZIKLAMIŞTIR. PAZARDA NEFİS SALÇALAR VAR. BU MİLLETE ŞAŞIYORM HALA YAHUDİ MALI ALIYOR. ALIRSAN 8 DEĞİL 18 TL DE OLUR. ALMAZSAN 50 KURUŞA DÜŞER.
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