Firmalarımız Suudi Arabistan’a çıkarma yapacak

İstanbul Maden ve Metaller İhracatçı Birlikleri (İMMİB) Genel Sekreterliği tarafından organize edilecek fuarda pek çok firma yer alacak. 10 binin üzerinde ziyaretçinin ağırlanacağı etkinlik için Türk ihracatçıları hazırlıklara başladı.

İlişkiler normalleşiyor

İMMİB Koordinatör Başkanı Adil Pelister, Suudi Arabistan Türk İhraç Ürünleri Fuarı’nın verimli geçeceğini söyledi. Pelister, şöyle konuştu: “2019 yılında Suudi Arabistan’ın 11’inci büyük tedarikçisi idik. Ancak daha sonra Türk ürünlerine uygulanan kısıtlamalar dolayısıyla bu ülkeye ihracatımız oldukça geriledi. İki ülke arasında yapılan girişimler sonucunda ilişkiler yeniden normalleşmeye başladı. Bu kapsamda ticari ilişkilerimizi de arttırmak adına 19-21 Mart 2023’te Riyad Uluslararası Kongre ve Sergi Merkezi’nde çok önemli bir fuar düzenliyoruz. Yaklaşık 7 bin metrekarelik alanda 130’dan fazla katılımcı firmamızın yer almasını beklediğimiz Suudi Arabistan Türk İhraç Ürünleri Fuarı, tüm sektörlerde faaliyet gösteren şirketlerin temsilcilerine açık olacak. Fuarın özellikle Türkiye’nin 2023 yılı itibarıyla ihracatının büyük oranda artmasına katkı sunacağına inanıyoruz.”