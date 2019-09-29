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Fırlatılan balistik füze Yemen'in kuzeyine düştü

Husilerin Yemen'in başkenti Sana'dan fırlattığı balistik füze ülkenin kuzeyindeki Sada kentine düştüğü bildirildi.

29 Eylül 2019 Pazar 14:35
Fırlatılan balistik füze Yemen'in kuzeyine düştü

Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri, Yemen'deki İran destekli Husilerin başkent Sana'dan fırlattığı füzenin ülkenin kuzeyine düştüğünü açıkladı.

Suudi Arabistan resmi haber ajansı SPA'nın haberine göre, koalisyonun sözcüsü Turki el-Maliki, Husilerin Yemen'in başkent Sana'dan fırlattığı balistik füzenin ülkenin kuzeyindeki Sada kentine düştüğünü belirtti.

Husilerin hedef gözetmeksizin yerleşim bölgelerini ve sivilleri hedef alarak uluslararası insan haklarını ihlal etmeye devam ettiğini vurgulayan Maliki, Ortak Koalisyon Kuvvetleri Komutanlığının bölge güvenliğini sağlamak ve sivilleri korumak amacıyla balistik füzelerin imhası ve etkisiz hale getirilmesi için caydırıcı önlemler almayı sürdürdüğünü ifade etti.

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen'de İran destekli Husiler ile Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri desteğini alan hükümete bağlı güçler arasında çatışmalar yaşanıyor.

Yemen'deki Husiler, son zamanlarda genellikle Suudi Arabistan hava savunma sistemi tarafından etkisiz hale getirilen balistik füzelerin yanı sıra silahlı insansız hava araçlarını da kullanarak ülkenin güney bölgelerini hedef alıyor.

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Haber Tarihi: 29 Eylül 2019 Pazar 14:35
  1. Suudi Arabistan
  2. Yemen
  3. İran
  4. Sana
  5. Turki el-Maliki
  6. Ortak Koalisyon Kuvvetleri Komutanlığı
  7. Birleşik Arap Emirlikleri

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