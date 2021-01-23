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Gündem Fırkateyn ne demek? Fırkateyn TDK anlamı
Gündem

Fırkateyn ne demek? Fırkateyn TDK anlamı

Bugün Türkiye’nin ilk milli fırkateyninin denize indirilmesinin ardından, “fırkateyn” kelimesinin anlamı merak edilmeye başlandı. Peki fırkateyn ne demek, ayrıntılar haberimizde..

Yeniakit Publisher
2021-01-23 20:03:00 - 2021-01-23 20:03:37
Fırkateyn ne demek? Fırkateyn TDK anlamı

 

FIRKATEYN NEDİR?

Fırkateyn veya Firkate, büyük gemileri destekleyen, nispeten küçük; çeşitli tonajlarda olmakla birlikte genelde 2000 - 4000 tonluk modern savaş gemisidir. Günümüz Batı donanmalarındaki destroyere tekabül eder. Hafif yapılı, hızlı, orta derecede silahlı ve tek başına uzun menzillerde devriye, akın ve irtibat görevlerini yerine getirmek üzere tasarlanmıştır. Nispeten küçük ve hızlı olması sebebiyle, savaşlarda büyük gemilere destek verme veya kısa süreli savaşlara katılma hizmetinde bulunur.

 

FIRKATEYN TDK ANLAMI

Fırkateyn kelimesi TDK’ya göre, “üç direkli, bir tür yelkenli savaş gemisi” demektir.

 

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