Fırınlarda ramazan mesaisi başladı
Yerel

Fırınlarda ramazan mesaisi başladı

Yeniakit Publisher
AA
Fırınlarda ramazan mesaisi başladı

Adana’da ramazan ayının ilk sahuruyla birlikte pide fırınlarında yoğun mesai başladı. Fırıncılar, vatandaşlara sıcak pide ulaştırmak için çalışma düzenini 24 saate çıkardı.

Adana'daki pide fırınları ramazan ayının ilk sahuruyla fazla mesaiye başladı.

Kent merkezindeki pide fırınları, vatandaşların sahur ve iftar sofralarının sembolü pideleri hazırlamak için çalışıyor.

Bazı fırıncılar, pideleri vatandaşlara sıcak sunmak için ramazan ayının gelmesiyle mesailerini 24 saat hizmet verecek şekilde yeniden düzenledi.

Seyhan ilçesinde hizmet veren 20 yıllık fırıncı Ümit Toprak, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ramazanın bereketiyle geldiğini belirtti.

Ramazan ayıyla vatandaşların pideye ilgisinin arttığını ifade eden Toprak, vatandaşların daha iyi hizmet alabilmesi için çalıştıklarını söyledi.

Toprak, "Normal zamanlarda gün boyu olan iş, ramazan ayında ezandan bir iki saat önceye sıkışıyor. Herkes pidesini sıcak istiyor. İnsanlara daha düzgün bir hizmet verebilmek, bu mübarek ayda sıcak pide yemeleri için çalışmalarımızı 24 saat esasına göre düzenledik." ifadelerini kullandı.

