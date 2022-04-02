Fırınlarda bile yok! Hem tadı muhteşem, hem az kalorili

Ramazan sofralarımızın baş tacı olan Ramazan pideleri, iftar sofrasının en sevilen lezzetlerinden biridir. Tadına doyum olmayan enfes bir Ramazan pidesi lezzeti ile iftar yapmak, oruç tutan Müslüman kimseleri için çok büyük bir keyiftir. Ancak bu keyfi yaşarken Ramazan pidesinin nihayetinde hamur işi olduğunu unutmamak gerekir. Gerek diyet gerek de sağlık açısından önemli bir konumu olan Ramazan pidesi fazla tüketildiği takdirde kısa zamanda fazla kilo alımını tetikleyecektir. Sağlığa yansıyacak noktası ise alınan fazlalık kilolarla beraber obezite gibi gelebilecek bazı rahatsızlıklardır. Kilo problemi olan ya da risk taşıyan kimselerin çok dikkatli bir şekilde tüketmeleri gereken Ramazan pidesi kalori değeri yüksek olan yiyeceklerdendir.

Ramazan pidelerinin sadesinden susamlısına kadar türlü türlü çeşidi bulunuyor. Peki, hangi pidede ne kadar kalori var? Sahurda ramazan pidesi yemek kilo aldırır mı? İşte cevabı...

Ramazan pidesi kilo aldırır mı?

Glisemik indeksinin en yüksek olduğu yiyecek özelliğine sahip olması nedeniyle kan şekerinin birden yükselmesi ve devamında inmesine sebep olan Ramazan pideleri, yenildiğinde bu yüzden aç bir vücut için risk taşıyabilir. Birdenbire değişen dengesizliklerin uyandıracağı tatlı yeme isteği, fazla kilo alımına neden olmaktadır. Ayrıca insülin salgısı kan şeker sıvısı miktarını çoğaltarak bölgesel yağlama dediğimiz durumu da yol açmaktadır.

İftar sofrasında orucun da verdiği açlıkla kontrol edilemeyen bir Ramazan pidesi tüketiminde ölçü kaçırıldığı zaman 1 saatlik yürüyüş veya 1 saatlik egzersiz önerilir. Kilo almamak için 1 dilim pide ile posa oranı yüksek bir porsiyon sebze yemeği tüketimi idealdir.

Pide çeşitlerine göre kalorileri

•100 gram ramazan pidesi 260 kcal

•100 gram susamsız pide 230 kcal

•100 gram ev yapımı pide 504 kcal

•100 gram kepekli pide 273 kcal

Kilo almamak için ne kadar Ramazan pidesi yenmeli?

•Kilo yapıcı besinlerin maalesef ki başını çeken Ramazan pidelerinde yerken hangi boyutu tercih ettiğiniz çok önemlidir.

•1 bütün Ramazan pidesinin kalorisi ortalama 16-18 dilim ekmeğe denk gelmektedir. Dolayısıyla günlük 2-3 dilimden fazlasını yememeye gayret ettiğimiz ekmeği, ramazanda pideyle beraber ekstra tüketmeye başlamamalısınız.

•Kilo vereceğinizi planladığınız bu ayda kilo almak sizin için büyük bir hayal kırıklığı olabilir.

•Ayrıca uzmanlar içerisinde beyaz unun olduğu Ramazan pidesinin makarna ve pilav gibi iştah açıcı olduğunu da vurguladı. Eğer sahurda pideyi çok tüketirseniz acıkma ihtimaliniz o kadar çok artacaktır.