Fırında sütlaç tarifi nasıl yapılır? Sübye nedir, sübyeli fırında sütlaç tarifi

Sübyeli fırın sütlaç, geleneksel Türk mutfağının gerçek sütlü tatlısıdır. Bu tarifle yapılan sütlaçın lezzeti, diğer sütlaç çeşitlerini sollar. Sütlaç yapımında en önemli ayrıntı, kaynayan sütün koyulaştırmasında kullanılan malzemedir. Bu malzemeler buğday nişastası ve mısır nişastasıdır. İşte kolay sübyeli fırında sütlaç tarifi

Sübyeli fırında sütlaç tarifi

Fırın sütlaç tarifi için malzemeler

1 lt süt

4 yemek kaşığı pirinç (2 yemek kaşığı sübye için, 2 yemek kaşığı sütlaç için)

Yarım -1 çay bardağı şeker (size bağlı, ben yatım kullanıyorum)

1 yemek kaşığı buğday nişasta

1 yumurta sarısı

1 paket vanilin

Fırın sütlaç tarifi nasıl yapılır?

Sübye Yapılışı: 2 y. k pirinçi suda (pirinç üzerini 3 parmak geçecek şekilde) geceden ıslatın. Ertesi gün fazla suyunu dökün (pirinç ile su aynı oranda kalsın) Pirinci suyu ile beraber mutfak robotunda öğütüp süzün. Çıkan süt görünümüdeki sıvı, pirinçin sübyesidir. Kenara alın. Tencere içerisine süt ve pirinç ilave edip kaynatın. Süt kaynamaya başladıktan sonra ocak ısısını düşürün. 30 dk kadar daha kaynatın. Süre bitiminde üzerine 1 çay bardağı toz şeker katın ve 5 dk kadar daha pişirin. Sübyeyi sütlaca katın ve karıştırın. Pirinç tanelerini sevmiyorsanız bu aşamada süzün ve tekrar tencereye alıp kaynama noktasına getirin. Tencere içerisinden bir miktar sütlaç alın, hafifçe çırpılmış yumurta sarısına katın ve karıştırın. Geri kalan sıvıyı da boşaltın, tencereye alın ve kısık ateşte karıştırarak kaynama noktasına getirin. Kaselere paylaştırın.

Kaseleri bir süre bekletin. Üzerleri kaymak tuttuktan sonra, kaseleri fırın tepsisine dizin. Kaselerin yarısına gelecek şekilde tepsiye soğuk su ilave edin. Tepsiyi fırınınızın orta rafına koyun. Üst kabuğunu kalın olmasını isteyenler önce 100 derece sıcak fırında 40 dk pişirip, sonra üst rafa alarak 200 derecede üzeri kızarana kadar pişirin. İnce kabuk sevenler üst rafta 220 derecede üzerini kızartın. Afiyet olsun.

Klasik fırında sütlaç tarifi

Fırında sütlaç yapılışı için malzemeler

1 litre süt

1 su bardağı şeker

Yarım su bardağı pirinç

3 yemek kaşığı buğday nişastası

1 paket vanilya

2 su bardağı su

Yarım su bardağı süt (nişastayı açmak için)

Fırında sütlaç nasıl yapılır?

Fırında sütlaç için öncelikle pirinci haşlayalım. Pirinçleri güzelce yıkadıktan sonra 2 su bardağı su ile pişene kadar haşlayın. Çok az sulu kalacaktır. Diğer malzemeleri ekleyelim ve sütlacı pişirelim. Haşlanan pirinçlerin üzerine sütü, vanilyayı ilave edip kaynatın. Karışım kaynamaya başlayınca şekeri ve yarım su bardağı sütle karıştırdığınız 3 yemek kaşığı buğday nişastasını ilave ediniz. 10-15 dk daha kaynatıp altını kapatın. Sütlaçları fırına sürelim. Fırın için uygun ısıya dayanıklı sütlaç kaselerine sütlaçlarınızı paylaştırın. Tepsinize soğuk su doldurun ve sütlaç kaplarını fırın tepsinize dizin (Tepsideki su sütlaç kaplarının yarısına kadar gelecek)Tepsiyi fırınınızın en üst rafına yerleştirin. 180 derecede, sütlaçlarınız kızarana kadar fırınlayın. Afiyet olsun.