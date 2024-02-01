  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Yerel Fırında skandal... Ayakkabılarıyla rafta gezdi!
Yerel

Fırında skandal... Ayakkabılarıyla rafta gezdi!

Yeniakit Publisher
2024-02-01 14:45:00 - 2024-02-01 14:46:54

Düzce'de ekmek fırınında kaydedilen görüntüler tepki çekti. İşletmede pişirilecek ürünlerin üstünde ayakkabıyla yürüdüler.

Düzce'de ekmek fırınında kaydedilen görüntüler tepki çekti. İşletmede pişirilecek ürünlerin üstünde ayakkabıyla yürüdüler.

Düzce’de bir ekmek fırınında kaydedilen görüntüler sosyal medyada tepki topladı. Bir fırında çekilen görüntülerde bir şahıs pişirilmek üzere fırına gidecek mamullerin üzerinde ayakkabısı ile yürürken görüntülendi. Toplum sağlığını tehdit eden görüntüler sosyal medyada hızla yayıldı. Videoyu izleyen vatandaşlar işletme ve kişi hakkında işlem yapılmasını istedi.

Odatv.com

Masterchef Eda, gelen yorumla çılgına döndü: "İğrenç yaratık, sevimsiz pislik!" Hemen bunu yapma kararı aldı
Masterchef Eda, gelen yorumla çılgına döndü: "İğrenç yaratık, sevimsiz pislik!" Hemen bunu yapma kararı aldı

Gündem

Masterchef Eda, gelen yorumla çılgına döndü: "İğrenç yaratık, sevimsiz pislik!" Hemen bunu yapma kararı aldı
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Sanatçı müsveddesi Volkan Konak’tan iğrenç cevap! Hem suçlu hem hadsiz
Sanatçı müsveddesi Volkan Konak’tan iğrenç cevap! Hem suçlu hem hadsiz

Gündem

Sanatçı müsveddesi Volkan Konak’tan iğrenç cevap! Hem suçlu hem hadsiz

Kocaeli Cezaevi çocuk koğuşunda iğrenç olay! İdrar içirdiler, tecavüz ettiler!
Kocaeli Cezaevi çocuk koğuşunda iğrenç olay! İdrar içirdiler, tecavüz ettiler!

Gündem

Kocaeli Cezaevi çocuk koğuşunda iğrenç olay! İdrar içirdiler, tecavüz ettiler!

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23