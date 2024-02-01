Fırında skandal... Ayakkabılarıyla rafta gezdi!
Düzce'de ekmek fırınında kaydedilen görüntüler tepki çekti. İşletmede pişirilecek ürünlerin üstünde ayakkabıyla yürüdüler.
Düzce'de ekmek fırınında kaydedilen görüntüler tepki çekti. İşletmede pişirilecek ürünlerin üstünde ayakkabıyla yürüdüler.
Düzce’de bir ekmek fırınında kaydedilen görüntüler sosyal medyada tepki topladı. Bir fırında çekilen görüntülerde bir şahıs pişirilmek üzere fırına gidecek mamullerin üzerinde ayakkabısı ile yürürken görüntülendi. Toplum sağlığını tehdit eden görüntüler sosyal medyada hızla yayıldı. Videoyu izleyen vatandaşlar işletme ve kişi hakkında işlem yapılmasını istedi.
Odatv.com
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