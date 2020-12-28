Fırında sigara böreği nasıl yapılır? | Fırında sigara böreği tarifi
Hafif sigara böreği tarifi | Yağda kızartıldığında son derece ağır olan, çoğu zaman mideleri rahatsız eden sigara böreğini daha leziz ve hafif olarak hazırlayabilirsiniz. Peki, fırında sigara böreği nasıl yapılır? | Sigara böreği gerekli malzemeler? | Sigara böreği için kaç yufkadan yapılır? | Denenmiş soslu fırında sigara böreği tarifi
Sigara böreği malzemeleri | Kahvaltıya, beş çayına leziz ve hafif bin börek tarifi arıyorsanız mutlaka fırında sigara böreğini denemelisiniz.
Fırında sigara böreği tarifi
Malzemeler:
- 4 adet yufka
- Beyaz peynir
- Maydanoz
- Karabiber
- Tuz
Sosu için:
- Yarım çay bardağı sıvı yağ
- 2 yemek kaşığı yoğurt
- 1 yumurta
- Tuz
Fırında sigara böreği nasıl yapılır?
Yumurtanın akı ile sarısını ayırın. Sarıyı bir kenarda bekletin.
Yumurta akı, yoğurt, sıvı yağ ve tuzu çırpın.
Maydanozu doğrayıp arzu ettiğiniz miktarda beyaz peynirle karıştırın.
İç harca tuz ve karabiber ilave edin. Arzu ederseniz iç harca kuru nane de ekleyebilirsiniz.
Bir yufkayı serin ve arasına sostan sürün.
Sosun üzerine ikinci kat yufkayı serin.
Ardından yufkayı üçgenlere bölün ve börekleri sarın.
Kalan iki yufkayla da aynı işlemi yapın.
Börekleri yağlı kağıt serili tepsiye yerleştirin.
Ayırdığınız yumurta sarısını böreklerin üzerine sürün.
Böreklerin üzerine susam ve çörek otu serpin.
Tepsiyi önceden ısıtılmış 180 derecelik fırına sürün.
Afiyet olsun.