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Kadın - Aile Fırında pastırmalı patates nasıl yapılır?
Kadın - Aile

Fırında pastırmalı patates nasıl yapılır?

Pastırmalı patates yemeği tarifi | Pastırma kullanarak hangi yemekleri hazırlayabileceklerini merak edenler 'Pastırmalı yemekler' konusunu araştırıyor. Fırında pastırmalı patates gerekli malzemeler | Fırında pastırmalı yemek tarifleri

Yeniakit Publisher
2021-01-18 18:52:00 -
Fırında pastırmalı patates nasıl yapılır?

Fırında pastırmalı patates tarifi | Akşam yemeği için leziz ve kolay bir tarif arıyorsanız; kesinlikle pastırmalı patatesi deneyebilirsiniz.

Fırında pastırmalı patates yemeği tarifi

Malzemeler:

  • 200 ml krema
  • 1 kilo patates
  • 5-6 dilim pastırma
  • 5-6 adet mantar
  • 1 çay bardağı rende kaşar peynir
  • Tuz
  • Karabiber
  • Yarım çay kaşığı muskat rendesi

Fırında pastırmalı patates nasıl yapılır?

Öncelikle patatesleri yıkayıp kabuklarıyla haşlayın.

Bir sos tenceresinin içerisine krema, muskat, tu ve karabiberi alıp ısıtın.

Haşlanana patatesleri soyup parmak kalınlığında dilimleyin.

Bir tepsiye patatesleri dizin.

Mantar ve pastırmaları dilimleyip patateslerin üzerine dizin.

Sosu gezdirin, peyniri serpin.

Önceden ısıtılmış fırında yemeğinizi peynir eriyene kadar pişirin.

Afiyet olsun.

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