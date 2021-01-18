Fırında pastırmalı patates nasıl yapılır?
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Fırında pastırmalı patates tarifi | Akşam yemeği için leziz ve kolay bir tarif arıyorsanız; kesinlikle pastırmalı patatesi deneyebilirsiniz.
Fırında pastırmalı patates yemeği tarifi
Malzemeler:
- 200 ml krema
- 1 kilo patates
- 5-6 dilim pastırma
- 5-6 adet mantar
- 1 çay bardağı rende kaşar peynir
- Tuz
- Karabiber
- Yarım çay kaşığı muskat rendesi
Fırında pastırmalı patates nasıl yapılır?
Öncelikle patatesleri yıkayıp kabuklarıyla haşlayın.
Bir sos tenceresinin içerisine krema, muskat, tu ve karabiberi alıp ısıtın.
Haşlanana patatesleri soyup parmak kalınlığında dilimleyin.
Bir tepsiye patatesleri dizin.
Mantar ve pastırmaları dilimleyip patateslerin üzerine dizin.
Sosu gezdirin, peyniri serpin.
Önceden ısıtılmış fırında yemeğinizi peynir eriyene kadar pişirin.
Afiyet olsun.