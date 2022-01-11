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Kadın - Aile Fırında palamut nasıl yapılır? Fırında palamut tarifi
Kadın - Aile

Fırında palamut nasıl yapılır? Fırında palamut tarifi

Fırında palamut yapılışı | Fırında leziz ve sağlıklı bir balık tarifi arayanlar “Palamut nasıl yapılır?” sorusunun cevabını araştırıyor. Peki, fırında palamut nasıl yapılıyor? Fırında palamut tam ölçülü

Yeniakit Publisher
2022-01-11 20:21:00 -
Fırında palamut nasıl yapılır? Fırında palamut tarifi

Fırında leziz bir balık hazırlamak istiyorsanız; işte fırında palamut tarifi:

Fırında palamut tarifi

Malzemeler:

  • 2 adet palamut
  • 6 adet yeşil biber
  • 4 adet soğan
  • 4 adet domates

Sosu için:

  • 1 adet yeşil biber
  • 1 adet kapya biber
  • 1 adet domates
  • 1 adet soğan
  • 2 diş sarımsak
  • Yarım limon suyu
  • 1 tatlı kaşığı elma sirkesi
  • Kekik
  • Karabiber
  • Pulbiber
  • Tuz

Fırında palamut nasıl yapılır?

Öncelikle soğanları halka halka kesin.

Yeşil ve domatesleri de ikiye bölün.

Fırın tepsisine soğanları, biberleri ve domatesleri dizip üzerine biraz tuz biraz yağ gezdirin.

Ardından sosu hazırlamaya başlayabilirsiniz.

Domates, yeşil biber, kapya biber ve sarımsağı rondodan geçirin.

Sosu bir kaseye alın ve içerisine limon suyunu ekleyin.

1 adet soğanı rendeleyin ve suyunu iyice sıkın.

Sosa soğanın suyunu ekleyin.

Elma sirkesi ve baharatları da sosa ekleyin.

Palamutları sosa batırıp ardından tepsiye dizin.

Kalan sosu tepsiye dökün.

Önceden ısıtılmış 200 derecelik fırına balığı sürün.

Afiyet olsun.

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