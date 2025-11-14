Fırında korkunç ölüm! Eşarbı makineye dolandı, iki çocuk annesi hayatını kaybetti

Yunanistan'da bir fırıncı, boynundaki eşarbın hamur yoğurma makinesine takılması sonucu boğularak hayatını kaybetti.

Yerel haberlerde, hayatını kaybeden fırıncının Larissa yakınlarındaki Damasi köyünde işletmesi olan 49 yaşındaki Zoe olduğu belirtildi.

Ölü fırıncıyı bulan kişi, Yunan haber sitesi Protothema'ya verdiği röportajda şunları söyledi:

"Fırın makinesinin başındaydı. Boynuna doladığı eşarbu makineye takılmıştı.

Gerçekten çok üzücü ve haksız bir durum. Sabah beri titriyorum, inanmak istemiyorum, Zoe'muzun artık aramızda olmadığını kabul etmek istemiyorum."

Olay Perşembe sabahı, fırıncının makinesini temizlerken meydana geldi.

Zoe'yi bulan kişi hemen acil servisi aradı, ancak sağlık ekipleri Zoe'yi kurtaramadı.

Haberlere göre, fırıncının annesi de yakın zamanda vefat etmişti ve Zoe geride iki çocuk bıraktı.

Polis şu anda ölümün koşullarını araştırıyor.

Her ne kadar nadir görülse de, bu tür trajediler ilk kez yaşanmıyor. 2013 yılında, Fransa'nın Auvergne-Rhones-Alpes bölgesinde, Saint-Etienne'in La Metare mahallesinde yaşayan 58 yaşındaki bir kadın, boynundaki eşarbın mutfak robotuna takılması sonucu hayatını kaybetmişti.

O sırada kadın, 15 yaşındaki oğlu ile birlikte pasta yapıyordu.