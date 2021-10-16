Fırında Köfte Patates Dizmesi

Köfte ile patatesin bir araya geldiği nefis lezzetli ana yemeği. Şimdiden afiyet olsun.

Köftesi için malzemeler;

Yarım kilo kıyma

1 tane kuru soğan

6 tane domates

3 diş sarımsak

3 yemek kaşığı sıvı yağ

Yarım çay bardağı galeta unu

6 tane patates

1 tutam maydanoz

Tuz, karabiber, kimyon, pul biber

6 tane yeşil biber

Sosu için malzemeler;

1 yemek kaşığı salça

2 su bardağı su

1 tatlı kaşığı pul biber

1 yemek kaşığı sıvı yağ

1 çay kaşığı tuz

Yapılışı

Köfte yapımı için bir kıymayı robottan geçirelim. Uygun bir kaba kıymayı, soğan ve sarımsağı ekleyip yoğuralım. Diğer malzemeleri ekleyip güzelce yoğurun. 1 saat buzdolabında bekletirseniz daha lezzetli olur. Dinlendikten sonra yuvarlak şekli verin. Patatesleri yuvarlak şeklinde kesip yağda kızartın. Domatesler ve biberleri aynı şeklide halka kesin. Tepsinize iki patates arasına bir köfte koyun. Domates ve biberleri de aynı şekilde sırasıyla dizin. Sos malzemelerini karıştırın. Üzerine sosu dökün. 230 derece önceden ısıtılmış fırında 35 dakika pişirelim. Yemeğiniz hazır.