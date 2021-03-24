Fırında kaşarlı ıspanak yemeği tarifi için gerekli malzemeler şu şekilde;

500 gram ıspanak (ayıklanmış ve temizlenmiş şekilde), 4 tane orta boy patates, 6 yemek kaşığı zeytinyağı, 1 çay kaşığı tuz, 1 çay kaşığı karabiber

Beşamel sos için; 2 yemek kaşığı un, 2 yemek kaşığı tereyağı, 1,5 su bardağı süt

Üzeri için; 1 su bardağı rendelenmiş kaşar peyniri

Fırında kaşarlı ıspanak yemeği nasıl yapılır?

Patateslerin kabuklarını soyup rendeleyin. Daha sonra bir tavaya koyup üzerine zeytinyağı ekleyin. Suyunu salıp çekene kadar kavurmaya başlayın.

Temizlenmiş, yıkanmış ıspanakları doğramaya başlayın. Ispanakların bir kısmını ekleyip karıştırmalısınız. Daha sonra diğer kısmını, tuz ve baharatları da ilave ederek yaklaşık 4 dakika kadar kavurmanız gerekir.

Yağlanmış borcama ıspanaklı patatesli karışımı aktarıp üzerini spatula yardımıyla düzleştirmeniz gerekir. Bir tencerede un ve tereyağını kavurmaya başlayın. Üzerine azar azar süt ekleyin. Diğer yandan da karıştırarak topaklaşmasını engellemeniz gerekir. Yoğunlaşınca beşamel sosunuz hazır olacaktır.

Önceden ısıtılmış 200 derecelik fırında 10 dakika kadar pişirmelisiniz. 10 dakika pişirdikten sonra çıkarıp üzerine kaşar peyniri serpmeniz gerekir.

Yeniden fırına koyun ve üzeri kızarıp peynirler tamamen eriyene kadar yaklaşık 10 dakika daha pişirmelisiniz.

Üzeri kızarınca yemeğiniz hazır demektir. Fırından dilim bir süre dinlendirin ve dilimleyerek servis edebilirsiniz. Afiyet olsun…