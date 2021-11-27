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Kadın - Aile Fırında hamsi kızartma tarifi, nasıl yapılır? Kolay tarif
Kadın - Aile

Fırında hamsi kızartma tarifi, nasıl yapılır? Kolay tarif

Hamsinin fırında pişmiş hali çok lezzetli olur. Hem pratik hem de nefis bir fırında hamsi tarifi.

Yeniakit Publisher
2021-11-27 19:15:00 -
Fırında hamsi kızartma tarifi, nasıl yapılır? Kolay tarif

Karadeniz’in gözbebeği hamsi, tezgahlara düştü. Hamsinin fırında pişmiş hali çok lezzetli olur. Hem pratik hem de nefis bir fırında hamsi tarifi. Şimdiden afiyet olsun.

Malzemeler

  • 1 kg Hamsi
  • Yarım su bardağı mısır unu (buğday unu)
  • 1 silme tatlı kaşığı tuz
  • Sıvı yağ

Yapılışı

Mısır ununu bir tabağın içerisine alalım. Eğer buğday unu da kullanacaksanız mısır unu ve normal unu bir kapta karıştırmalısınız. Ayıklanmış suyu süzülmüş ve tuzlanmış hamsileri una bulayarak yağlı kağıda diziyoruz. Balıklarınızı yıkadıktan sonra süzgeç içerisinde bekleterek suyunun süzün. Balıklarımızı tepsimize aralarında boşluk kalmayacak şekilde dizelim. Balıkların üzerine de biraz yağ gezdirin. Bu işlem balıklarınızın daha çıtır olmasını sağlayacaktır.  Önceden ısıttığınız 180°C fırında yaklaşık 30-35 dakika kadar kontrollü bir şekilde pişirelim. Üzerine limon dilimleri koyabilirsiniz. Afiyet olsun.

 

 

 

 

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