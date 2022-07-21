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Kadın - Aile Fırında etli patates nasıl yapılır?
Kadın - Aile

Fırında etli patates nasıl yapılır?

Fırında etli patates tarifi | Leziz bir et yemeği hazırlamak isteyenler 'Et yemeği nasıl yapılır?' sorusunun cevabını araştırıyor. Peki, fırında et yemeği nasıl yapılır? Leziz nefis et yemeği tarifi:

Yeniakit Publisher
2022-07-21 16:45:00 -
Fırında etli patates nasıl yapılır?

Akşam için leziz bir tarif arayanlar ‘Fırında etli patates nasıl yapılır?’ sorusunun cevabını araştırıyor.

Fırında etli patates tarifi

Malzemeler:

  • Yarım kilo dana kuşbaşı
  • 5 adet patates
  • 5 adet yeşil biber
  • 2 adet kapya biber
  • 1-2 adet büyük boy soğan
  • 3-4 diş sarımsak
  • 5-6 adet eri domates
  • 1 tatlı kaşığı biber salçası
  • 1 tatlı kaşığı domates salçası
  • Tuz
  • Karabiber
  • Pul biber
  • Kimyon
  • Kekik
  • Yarım çay bardağı patates
  • 1 yemek kaşığı tereyağı
  • 3 küçük kase su

Fırında etli patates nasıl yapılır?

Öncelikle tavayı kızdırıp etleri tavaya alın.

Etler suyunu bırakıp çekene kadar pişirin.

Etin üzerine salça, soğan ve sarımsağı ekleyip kavurun.

Biber ve baharatları da ekleyin.

Bir kase sıcak suyu ekleyip 15 dakika yemeği pişirin.

Diğer sebzeleri doğrayıp tepsiye yayın.

Sebzelerin üzerine etleri yayın.

2 kase suyu da ekleyip yemeği fırına sürün.

Afiyet olsun.

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Kadın - Aile

Sebzeli bulgur pilavı nasıl yapılır?

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