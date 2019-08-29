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Fırında biber salçası nasıl yapılır? Fırında biber salçası malzemeleri

Zahmetsizce kışa leziz biberleri saklamayı kim istemez ki! Biber salçasını kimi güneşte kimi ocakta pişirmeyi tercih ediyor. Salçanızı hızlıca hazırlayabilmek için fırın da kullanabilirsiniz. Peki, "Fırında biber salçası nasıl yapılır?" Dillere destan bir tarif için "Fırında biber salçası malzemeleri nelerdir" diye düşünüyorsanız tüm detaylar haberimizde gizli.

29 Ağustos 2019 Perşembe 11:02
Fırında biber salçası nasıl yapılır? Fırında biber salçası malzemeleri

Zahmetsizce kışa leziz biberleri saklamayı kim istemez ki! Biber salçasını kimi güneşte kimi ocakta pişirmeyi tercih ediyor. Salçanızı hızlıca hazırlayabilmek için fırın da kullanabilirsiniz. Peki, "Fırında biber salçası nasıl yapılır?" Dillere destan bir tarif için "Fırında biber salçası malzemeleri nelerdir" diye düşünüyorsanız tüm detaylar haberimizde gizli.

Yaz mevsiminin en güzel kokusu

Fırında hazırlayacağınız biber salçası ile bütün kış yaz mevsiminin tüm güzel kokularını sofralarınıza taşımış olacaksınız. İşte, fırında biber salçası tarifi!

Fırında biber salçası nasıl yapılır?

Malzemeler:

  • 5 kilo kırmızı biber
  • 3 yemek kaşığı kaya tuzu
  • Zeytinyağı 

İşe biberleri yıkayarak başlayın.

Biberleri ortadan ikiye kesin.

Biberlerin saplarını ve tohumlarını atın.

Fırın tepsisine yağlı kağıt serin.

Biberlerin iç yüzeyi tepsiye denk gelecek şekilde dizin.

Fırını düşük ısıda çalıştırın.

Düşük ısıda biberlerin kabukları yumuşayıncaya kadar pişirin.

Fırından çıkardığınız biberlerin kabuklarını soyun ve blendara atın.

Bu aşamada tuzu da blendara atın.

Ardından blandardan geçirdiğiniz biberleri bir mutfak tülbendine boşaltın.

Tülbentdi sıkın ve fazla suyun çıkmasını sağlayın.

Ardından tülbendi bir süzgece yerleştirip fazla suyun akmasını sağlayın.

Sonrasında fırını 130 dereceye ayarlayın.

Suyu süzülen salçayı tepsiye serin ve fırına atın.

Biberleri ara ara karıştırarak salça kıvamına gelene kadar pişirin.

Salça kıvamına gelen biberleri fırından alın ve göz kararı zeytinyağı ekleyip karıştırın.

Ardından salçayı kavanozlara bölüştürün.

Kavanozların ağız kısmına tuz ve zeytinyağı ilave edin.

Kavanozların kapaklarını kapatıp, kış boyu buzdolabında muhafaza edebilirsiniz.

Şimdiden kolay gelsin.

 

 

 

 

 

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Haber Tarihi: 29 Ağustos 2019 Perşembe 11:02
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