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Kadın - Aile Fırında balık tarifi, nasıl yapılır? Kolay tarif
Kadın - Aile

Fırında balık tarifi, nasıl yapılır? Kolay tarif

Üç malzemeyle yapabileceğiniz enfes bir tarif

Yeniakit Publisher
2022-01-15 19:11:00 - 2022-01-15 19:14:30
Fırında balık tarifi, nasıl yapılır? Kolay tarif

Fırında balık tarifi

Yapımı için malzemeler

1 adet palamut ya da levrek

1 yemek kaşığı ayçiçeği yağı

Tuz

Fırında balık tarifi nasıl yapılır?

Tercih ettiğiniz balığın derisine dokunmadan sadece içini ayıklayın, yıkayın ve iyice kurutun. Ayçiçeği yağı ve tuzla, içini dışını adeta masaj yaparcasına ovun. Balıkları fırın tepsinize yüzgeçlerini yana doğru açarak dik yerleştirin ve 175 derecede daha önceden ısıttığınız fırında pişirin. Afiyet olsun.

Fırında balık kokusu nasıl gider?

Koku emici özelliğe sahip olan tarçın balık kokusunu temizler. Bir diğer yöntem ise bir kap içerisine eklediğiniz su, limon suyu ve limon kabuklarını fırına koyarak 10 dakika 180 derecede bekletmenizdir. Fırına sinen balık kokuları bu işlemden sonra yok olur.

Balık kokusu nasıl çıkar?

Balığı kızartırken ayrı bir tencerenin içinde sirkeli su kaynatarak kokuyu önleyebilirsiniz. Ayrıca balığı kızarttıktan sonra da tencerenin içine sirke, su, limon, tarçın, karanfil ve defneyaprağı ilave ederek kaynatın. Bu aromatik hoş kukular balık kokusunu örtbas edecek ve evinize sinmesini engelleyecektir.

 

 

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