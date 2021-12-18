Sonbahar ve kış habercisi balkabağından pratik değişik tatlı tarifi...

Fırın poşetinde kabak tatlısı tarifi

Malzemeler

1 kilogram balkabağı

3,5 su bardağı toz şeker

Servis ederken;

Tahin

Ceviz

Kaymak

Yapılışı

1 kilogram balkabağı ve 3,5 su bardağı şekeri fırın poşetine koyarak 1 gece buzdolabında içerisinde ki şekerin erimesi için bekletelim. Pişerken fırın torbasının ağızının açılmaması için tekrar sıkıca kapatalım. Daha sonra kürdan yardımı ile fırın torbasının üzerine 3-4 delik açalım. Önceden ısıtılmış 190-200 derece fırında 1 saat kadar pişirelim. 55 dakika sonra içindeki şerbet iyice kabarmaya başladıktan sonra 5 dakika daha pişirip fırını kapatalım ve ardından iyice karamelize olması için fırında yarım saat kadar daha bekletelim. Soğuyan kabağı fırından çıkartarak fırın poşetini üst tarafından keserek servis tabağına alalım. Daha sonra içinde kalan şebetide kabakaların üzerine dökelim. İyice soğuması için buz dolabında en az 1 saat kadar bekletelim. Daha sonra istediğiniz şekilde servise hazırlayabilirsiniz. Afiyet olsun.