Firdevs Alkan kimdir, neden öldü? Firdevs Alkan ölüm nedeni ne?

Bir süredir yaşantısına Bodrum’da devam eden ve 2007 yılında hayatını kaybeden ünlü iş insanı Mete Küçükberber'in eşi Tatyana Firdevs Alkan sabah saatlerinde evine ölü bulundu. Alkan’ın yakın arkadaşına göre kendisinin son zamanlarda bir hayli sıkıntılı bir süreçte ve bunalımda olduğu belirtilirken ölümünde intihar şüphesinin yüksek olduğu iddia edildi.

Yapılacak otopsinin hemen ardından Alkan'ın ölüm nedeni belli olacak. Tatyana Firdevs Alkan'ın ani ölümü sonrası Bodrum'da yaşadığı eve polisin ve savcıların gittiği de öğrenildi.

Firdevs Alkan neden öldü

Firdevs Alkan'ın kendisine cevap vermediğini ve hareketsiz olduğunu gören eşi, durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Alkan'ın yaşamını yitirdiğini belirlendi. Alkan'ın ölümünün şüpheli bulunması üzerine polis ekiplerince evde inceleme yapıldı. Savcının çalışmasının ardından Firdevs Alkan'ın cesedi kesin ölüm nedenin belirlenmesi için Muğla Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Firdevs Alkan'ın içkili bir şekilde ilaç içtiği yönünde iddialar var.