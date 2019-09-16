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“Fırçamın Ucundaki Şiirler” sergisi Kartal’da açıldı

Kartal Belediyesi, ressam ve heykeltıraş Bilter Anı tarafından hazırlanan “Fırçamın Ucundaki Şiirler” adlı yağlı boya resim sergisine ev sahipliği yapıyor.

16 Eylül 2019 Pazartesi 10:58
“Fırçamın Ucundaki Şiirler” sergisi Kartal’da açıldı

Kartal Belediyesi, ressam ve heykeltıraş Bilter Anı tarafından hazırlanan “Fırçamın Ucundaki Şiirler” adlı yağlı boya resim sergisine ev sahipliği yapıyor.


Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel’i temsilen Kartal Belediyesi Başkan Yardımcısı Adem Uçar’ın açılışını gerçekleştirdiği sergi, Kartal Belediyesi Fuaye Alanı’nda Kartallı sanatseverleri ağırladı. Türkiye’de ilk defa Kartal Belediyesinin ev sahipliğinde ziyarete açılan sergide portrelerin üzerine yazılmış şiirler ile görsel ve yazı dili birleştirilerek sanatseverlerin beğenisine sunuldu. Yağlı boya tekniğinin kullanıldığı eserlerde Şair Fazilet Sönmez tarafından her tablo için özel olarak yazılan şiirler yer alıyor.


Serginin açılışında konuşan Kartal Belediye Başkan Yardımcısı Adem Uçar, “Bu güzel sergiye ev sahipliği yapmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Kartal Belediye Başkanımız Sayın Gökhan Yüksel’in vizyonu doğrultusunda Kartal Belediyesi olarak her zaman için sanatçılara olan desteklerimizi devam ettireceğiz” dedi.


Başkan Yardımcısı Adem Uçar, konuşmasının ardından ressam ve heykeltıraş Bilter Anı’ya teşekkür ederek, Kartal heykelciği takdim etti.


Sergide 36 eseri yer alan ressam ve heykeltıraş Bilter Anı, “Bu tablolarda yer alan resimlerde 40-50 senenin yaşanmışlıkları var, biz onları anlatmaya çalıştık. Amacımız; resmin dilini, yazının da resmi tamamlayan bir öğe olabileceği kanısını oluşturmak. Sergimiz Türkiye’de çeşitli illerde sergilendikten sonra Makedonya’da da sergilenecek” diyerek kendilerine resimlerini sergileme fırsatı verdikleri için Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel’e teşekkür etti.


Meraklıları sergiyi 19 Eylül tarihine kadar Kartal Belediyesi Fuaye Alanı’nda ziyaret edebilecek.

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Haber Tarihi: 16 Eylül 2019 Pazartesi 10:58
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  3. resim sergisi

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