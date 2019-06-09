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Firavun en büyük darbeyi vurdu! ‘Çökertti’

Mısır eski Yatırım Bakanı Yahya Hâmid, ayrıntılı yaptığı analiz çalışmasında Mısır ekonomisinin çökmekte olduğunu kaydederek, halkın ciddi bir kesiminin fakirlik sınırının altında yaşam mücadelesi verdiğini vurguladı.

09 Haziran 2019 Pazar 12:30
Firavun en büyük darbeyi vurdu! ‘Çökertti’

ABD basınında ayrıntılı bir analiz kaleme alan Mısır eski Yatırım Bakanı Yahya Hâmid, Mısır ekonomisinin çökmekte olduğunu kaydederek, halkın ciddi bir kesiminin fakirlik sınırının altında yaşam mücadelesi verdiğinin altını çizdi.

Darbeden sonra…

Dünya Bankası'nın verilerine göre Mısır halkının yüzde 70'den fazlasının "fakirlik sınırının altında" yaşadığını belirten Bakan Yahya Hâmid, buna karşın, ülkedeki mutlu bir azınlığın servetine servet kattığını yazdı. Uluslararası Para Fonu'nun (IMF) Mısır'ı kıskaca aldığını vurgulayan Yahya, özellikle 2013'te General Abdulfettah Sisi liderliğinde gerçekleşen askeri darbenin ardından ülkede yaşam şartlarının astronomik bir şekilde zorlaştığını kaydetti.

“Kurtarıcı”

Analizin kamuoyuyla paylaşılmasından sonra, Mısır basınında Yahya Hâmid'e yönelik ciddi bir karalama ve eleştiri kampanyası başlatıldı. "İhvâncı Bakan" olarak yaftalanan Hâmid'in yazısında dile getirdiği rakamsal ve somut verilere herhangi bir cevabın verilmeyişi ise gözlerden kaçmadı.

Yayımlanan raporlara göre, Mısır'daki ihracat ve ithalatın neredeyse bütün kalemlerini ordu direkt veya dolaylı yollardan kontrol ediyor. Kendisi de devasa ekonomik işletmelere sahip olan Mısır ordusu, sıradan vatandaşın günlük hayatta kullandığı her şeyi üretiyor ve kooperatifler kanalıyla halka ulaştırıyor. Mısır ordusunun, eski Cumhurbaşkanı Cemal Abdunnâsır döneminde kurulan bu düzen sayesinde halkın gelir düzeyini belli bir seviyede sabitlediğini ve kendisine muhtaç hale getirdiği vurgulayan siyasi gözlemciler, çoğunluğu fakir olan Mısırlıların da bu nedenle orduya "kurtarıcı" gözüyle baktığına dikkat çekiyor.

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Haber Tarihi: 09 Haziran 2019 Pazar 12:30
  1. ABD
  2. Mısır eski Yatırım Bakanı Yahya Hâmid
  3. Mısır ekonomisi
  4. Tag P8 Mısır Ekonomisi
  5. halk
  6. fakirlik sınırının altında
  7. Uluslararası Para Fonu (IMF)
  8. General Abdulfettah Sisi
  9. Mısır

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