Fırat’ın incisi Rumkale balonlarla izlenecek

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Kapadokya bölgesinin en büyük gücünün balon turizmi olduğuna işaret ederek, “Gaziantep’e gelen turistler, Rumkale’yi de Fırat’ı da tepeden balonlarla görsün istiyoruz. Burada muhteşem bir güzellik var, coğrafya var, kültür var” dedi.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesince, Nevşehir’in Göreme beldesinde, "Gaziantep Tanıtım Günleri" etkinliği düzenlendi.

Göreme Belediyesi ile işbirliğinde gerçekleştirilen etkinlik kapsamındaki gala yemeğinde Gaziantep ve Nevşehir protokolüyle davetliler bir araya geldi.

Perili Ozanlar Vadisi’ndeki etkinliğe, halk oyunları ekibinin gösterisiyle karşılanan Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Kapadokya ile Gaziantep’in güç birliğine giderek Anadolu’nun turizm potansiyelini artırmayı amaçladıklarını belirtti.

“Birbirimize ihtiyacımız var”

Çeşitli ülkeleri gezme imkanı bulduğunu ve Anadolu’daki kültürel zenginliklerin başka bir yerde olmadığını dile getiren Şahin, Anadolu’nun her bir köşesinin keşfedilmeye hazır ayrı bir hazine olduğunu söyledi.

Şahin, "Artık, zenginlik nedir diye sorulduğunda ne kadar paran var demiyorlar, ne kadar kültürel mirasın var diyorlar. Bu konuda çok şanslıyız Anadolu’nun her bir köşesinde büyük bir hazine var. Hazinenin kapağını açtıkça daha da güzellikler ortaya çıkıyor. Çok heyecan verici. Kısmen dünyayı dolaşmış bir kardeşinizim. Anadolu’nun güzelliğini ve büyüklüğünü dünyayı gezince daha çok anlıyorsunuz. Bize düşen geçmişten aldığımız bu güç ve ilhamla torunlarımıza çok daha yaşanabilir Anadoluyu bırakmak. Birbirimize ihtiyacımız var. Elele, koordineli olmamız gerekiyor" dedi.

Yeni turizm anlayışının yöresel lezzetler ve kültürel alanların ziyaretine yönelik olduğunu aktaran Şahin, bu kapsamda oluşan turizm ekonomisinden gerekli payın alınabilmesi için farklı destinasyonların birlikte hareket etmesi gerektiğini vurguladı.

Balonları Gaziantep’e getirmek istiyoruz

Şahin, "İnsanlar, nereye gideyim, ne tadayım diyor. Böyle bir ekonomi, istihdam ve kalkınma projesi var. Böyle önemli bir projede biz de gücümüzü birleştirmek istiyoruz. Anadolu’nun güzelliğini dünyaya tanıtmaya mecburuz. Hak ettiğimiz yerde değiliz. Kültürü ve turizmi ile güçlenen bir Anadolu için gücümüzü birleştireceğiz. Paris’e 80 milyon turist geliyorsa Kapadokya ve Anadolu on katını hak ediyor. O yüzden daha çok çalışacağız, gücümüzü birleştirip iri olacağız, diri olacağız birlikte Anadolu birlikte Türkiye olacağız. Kapadokya bölgesinin en büyük gücü balonlardır. Balon turizmini Fırat’ın tepesinde yapmak istiyoruz. Biz, turistlerin Rumkale’yi de Fırat’ı da tepeden balonlarla görsün istiyoruz. Muhteşem bir güzellik var, coğrafya var, kültür var, su sporlarının en güzelini yapacağız. İşte bu güzellikleri tepeden seyredecek şekilde balonlarımızı Gaziantep’e getirmek istiyoruz. Yaptığımız görüşmelerde Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü’yle bunun alt yapısı, neler yapılabilir, nasıl bir yol izlenebiliri konuştuk. Kapadokya Üniversitesinde bu işin başındakilerle oturup görüşmelerimizi yaptık" şeklinde konuştu.

Gastroantep’i anlattı

12 Eylül’de Gaziantep’te düzenlenecek olan Gastroantep ile gurme turizminin kalbinin Gaziantep’te atacağını söyleyen Şahin, “Gaziantep Uluslararası Gastronomi Festivali’miz (GastroAntep) var. Bu festivale 40’a yakın ülke katılıyor. Çok sayıda ünlü şefler geliyor. Ve uluslararası bu festivalde gurme turizminin gastronominin nabzı Gaziantep’te atacak. Biz Kapadokya’ya gelen özellikle Asya turizmini çok önemsiyoruz. Çünkü bu bölgeye gelmelerinin nedeni artık deniz, kum, güneş değil kültürel miras, tarihi dokuyu hissedenler buraya geliyor. Baktığınız zaman Fırat’ın etrafında da aynı bu şekilde aynı güzellikler ve aynı bereket aynı kültürel miras var. Biz istiyoruz ki bu pastayı büyütelim. Bu çapı genişletelim. Buraya gelenin Gaziantep’e bölgeye Fırat’a gelenin bu bölgeye Nevşehir’e Kapadokya’ya gelmesini istiyoruz. Kültürel miras turizmi için, gurme turizmi için arkeoloji rotasına gelenlerin çapını ve rotasını genişletelim istiyoruz” diye konuştu.

Şehri gezdiler

Nevşehir Valiliğinin öncülüğünde Başkan Şahin başkanlığındaki heyet, soğuk hava deposuna teknik bir gezi yaptı. Güray Yeraltı Seramik Müzesi’ne giden heyet, müzeyi gezdi, topraktan çömlek yapmayı denedi. Öte yandan Kapadokya Yaşayan Miras Müzesi’nde incelemelerde bulunan Gaziantep heyeti, müze hakkında bilgi aldı.

Ziyaretçiler memnun kaldı

Gaziantep günleri kapsamında kurulan stantları büyük bir ilgiyle gezen ziyaretçiler ise, Gaziantep’in dünyaca ünlü mutfağıyla yöresel el sanatlarını yakından görmenin mutluluğunu yaşadıklarını belirterek, Gaziantep tanıtım günlerine katılımın çok iyi olduğuna parmak bastı.

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin’in başarılı çalışmalarını yakından takip ettiklerini söyleyen ziyaretçiler, Nevşehir’le Gaziantep işbirliğinde düzenlenecek bu tür etkinliklerle turizm sektörünün daha da hareketleneceğini kaydetti.