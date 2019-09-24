Fırat'ın doğusunda ABD ile 2'nci ortak kara devriyesi başladı Fırat'ın doğusunda ABD ile 2'nci ortak kara devriyesi başladı. Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde Türk bayraklı 4 zırhlı araçtan oluşan TSK konvoyu, sınırı geçerek ABD konvoyuyla buluştu. TSK ve ABD kuvvetleri, Telabyad kırsalında kara devriyesi gerçekleştirecek.

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve ABD Silahlı Kuvvetleri, Fırat'ın doğusunda güvenli bölge birinci safha uygulamaları kapsamında ikinci ortak kara devriyesine başladı. Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinin 15 kilometre doğusunda Türk bayraklı 4 zırhlı araçtan oluşan TSK konvoyu, ortak kara devriyesine katılmak için sınırı geçerek ABD askeri konvoyuyla buluştu. TSK ve ABD kuvvetleri, Telabyad kırsalında kara devriyesi gerçekleştirecek. Sınırın sıfır noktasındaki gelişmeleri çok sayıda basın mensubu takip ediyor. TSK ve ABD unsurları, daha önce bir kez ortak kara devriyesi, 6 defa da ortak helikopter uçuşu gerçekleştirmişti. Fırat'ın doğusunda, 8 Eylül'de gerçekleştirilen ortak kara devriyesi, yaklaşık 3 saat sürmüştü.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.