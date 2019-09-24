Fırat'ın doğusunda ABD ile 2'nci ortak kara devriyesi başladı
Fırat'ın doğusunda ABD ile 2'nci ortak kara devriyesi başladı. Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde Türk bayraklı 4 zırhlı araçtan oluşan TSK konvoyu, sınırı geçerek ABD konvoyuyla buluştu. TSK ve ABD kuvvetleri, Telabyad kırsalında kara devriyesi gerçekleştirecek.24 Eylül 2019 Salı 09:23
Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve ABD Silahlı Kuvvetleri, Fırat'ın doğusunda güvenli bölge birinci safha uygulamaları kapsamında ikinci ortak kara devriyesine başladı.
Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinin 15 kilometre doğusunda Türk bayraklı 4 zırhlı araçtan oluşan TSK konvoyu, ortak kara devriyesine katılmak için sınırı geçerek ABD askeri konvoyuyla buluştu.
TSK ve ABD kuvvetleri, Telabyad kırsalında kara devriyesi gerçekleştirecek.
Sınırın sıfır noktasındaki gelişmeleri çok sayıda basın mensubu takip ediyor.
TSK ve ABD unsurları, daha önce bir kez ortak kara devriyesi, 6 defa da ortak helikopter uçuşu gerçekleştirmişti. Fırat'ın doğusunda, 8 Eylül'de gerçekleştirilen ortak kara devriyesi, yaklaşık 3 saat sürmüştü.
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