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Fırat’ın doğusuna operasyon başladı mı son dakika Barış Pınarı Suriye operasyonu

ABD’nin Suriye’deki terör örgütü PKK’nın siyasi uzantısı PYD ile ortaklığı konusundaki vurdumduymaz tutumu Türkiye’nin sabrını taşırdı. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın belki bugün belki yarın operasyon gelebilir açıklamasından sonra ABD, Türkiye sınırındaki askerlerini geri çektiği haberleri gelirken, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Fırat'ın Doğusu'na yönelik gerçekleştirilecek olan operasyonla ilgili açıklamada bulundu. Çavuşoğlu, "Suriye’ye de huzur, barış ve istikrarın gelmesine katkı sağlayacağız." dedi. Fırat’ın doğusuna operasyon başladı mı son dakika Suriye operasyonu haberleri.

07 Ekim 2019 Pazartesi 10:03
Fırat’ın doğusuna operasyon başladı mı son dakika Barış Pınarı Suriye operasyonu

ABD’nin Suriye’deki terör örgütü PKK’nın siyasi uzantısı PYD ile ortaklığı konusundaki vurdumduymaz tutumu Türkiye’nin sabrını taşırdı. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın belki bugün belki yarın operasyon gelebilir açıklamasından sonra ABD, Türkiye sınırındaki askerlerini geri çektiği haberleri gelirken, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Fırat'ın Doğusu'na yönelik gerçekleştirilecek olan operasyonla ilgili açıklamada bulundu. Çavuşoğlu, "Suriye’ye de huzur,barış ve istikrarın gelmesine katkı sağlayacağız." dedi. Fırat’ın doğusuna operasyon başladı mı son dakika Suriye operasyonu haerleri.

AK Parti’nin Kızılcahamam'daki değerlendirme toplantısında konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Fırat'ın doğusuna yönelik son haftalardaki operasyon mesajlarına yenisini ekledi. Erdoğan, "Gereken talimatları verdik. Kararı verilen ve süreci başlamış olan barış pınarlarının önünü açma vakti belki bugün, belki yarın denebilecek kadar yakındır" dedi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Suriye'deki krizin başından beri bu ülkenin toprak bütünlüğünü destekledik,bundan sonra da desteklemeye devam edeceğiz. Bölgeyi teröristlerden temizleyerek ülkemizin bekasını ve güvenliğini sağlamaya kararlıyız. Suriye'ye de huzur,barış ve istikrarın gelmesine katkı sağlayacağız." şeklinde konuştu. Reuters tarafından son dakika olarak duyurulan habere göre Suriye Demokratik Güçleri (SDG)'ye dayandırılan haberde, ABD güçlerinin Türkiye sınırındaki bölgelerden çekildiği duyuruldu.

Fırat’ın doğusuna operasyon öncesi diplomasi trafiği

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump ile telefonda görüştü. İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Erdoğan'ın Trump ile yaptığı görüşmede, ikili meselelerin yanı sıra Fırat'ın doğusunda kurulması planlanan güvenli bölge hakkında fikir alışverişinde bulunuldu.

Erdoğan: Güvenli bölge şart

Görüşmede Cumhurbaşkanı Erdoğan, PKK-YPG kaynaklı terör tehdidinin ortadan kaldırılması ve Suriyeli sığınmacıların ülkelerine dönüşünü sağlayacak koşulların oluşturulması için güvenli bölgenin şart olduğunu ifade etti.

"Türkiye her türlü tedbiri alacak"

Suriye'de terör örgütü DEAŞ'a karşı mücadeleyi sürdürmeye kararlı olan Türkiye'nin, bölgede bir daha böyle bir sorun yaşanmaması için her türlü tedbiri alacağı vurgulanan görüşmede, ABD askeri ve güvenlik bürokrasisinin, iki ülke arasında sağlanan mutabakatın gereklerini yerine getirmemesinden duyulan rahatsızlık Trump ile paylaşıldı. Görüşmede iki liderin, ABD Başkanı Trump'ın daveti üzerine önümüzdeki ay Washington'da bir görüşme yapmayı kararlaştırdığı bildirildi.

Fırat’ın doğusuna yönelik olası operasyonda TSK’nın yanında yer alacak olan Özgür Suriye Ordusu, ağır silahlar ve roketlerin kullanıldığı tatbikatıyla savaş provası yaptı. ÖSO’nun Hamza Tümeni ve Özel Kuvvetler Komutanı Seyf Ebubekir, “Ankara’dan emir bekliyoruz. Talimat doğrultusunda Fırat’ın doğusuna geçip PKK’nın kökünü kazıyacağız” dedi.

Beyaz Saray'dan, "Türkiye, yakın zamanda Suriye'nin kuzeyine uzun süredir planladığı operasyon için harekete geçecek. ABD Silahlı Kuvvetleri, bu operasyonu desteklemeyecek ya da bu operasyona dahil olmayacak." açıklaması yapıldı. Beyaz Saray'ın açıklamasında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Donald Trump arasında telefon görüşmesi yapıldığı belirtilerek, "Türkiye, yakın zamanda Suriye'nin kuzeyine uzun süredir planladığı operasyon için harekete geçecek. ABD Silahlı Kuvvetleri, bu operasyonu desteklemeyecek ya da bu operasyona dahil olmayacak." ifadeleri kullanıldı.  

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Haber Tarihi: 07 Ekim 2019 Pazartesi 10:03
  1. Ordu
  2. Ankara
  3. Fırat’ın doğusuna operasyon başladı mı
  4. son dakika Suriye operasyonu
  5. Barış Pınarı

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