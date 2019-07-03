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Fırat Üniversitesi sentetik sahası incelendi

2019-2020 Sezonu’nda Bölgesel Amatör Lig’de mücadele edecek olan Fırat Üniversitesi Gençlik ve Spor Kulübü’nünsentetik sahası TFF tarafından incelendi.

03 Temmuz 2019 Çarşamba 12:41
Fırat Üniversitesi sentetik sahası incelendi

2019-2020 Sezonu’nda Bölgesel Amatör Lig’de mücadele edecek olan Fırat Üniversitesi Gençlik ve Spor Kulübü’nünsentetik sahası TFF tarafından incelendi.


Elazığ 1. Amatör Küme Futbol Ligi’nde şampiyon olarak 2019-2020 Sezonunda Bölgesel Amatör Lig’de mücadele etme hakkı kazanan Fırat Üniversitesi Gençlik ve Spor Kulübü’nün iç saha maçlarına ev sahipliği yapacak olan sentetiksaha,TFF Bölge Müdürü Fahrettin Eseferdi ve Malatya Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı Seyfullah Özdemir tarafındanincelendi.


İncelemede ikiliye , Elazığ ASKF Başkanı Mustafa Gür, Elazığ Futbol İl Temsilcisi Turgut Kılınç, Fırat Üniversitesi Gençlik Spor Kulübü Şube Müdürü Ercan Sönmez, Teknik Sorumlu Burak Apaydın ve Elazığ ASKF yönetim kurulu üyeleri eşlik etti.


Yapılan incelemelerin ardından eksik görülen noktaların tadilatlar ve eklentilerinin yapılarak 2019-2020 sezonuna hazır olacağı bildirildi.

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Haber Tarihi: 03 Temmuz 2019 Çarşamba 12:41
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