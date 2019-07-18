0553 313 94 23

Fırat Tarım Meslek Lisesi AB Projesini başarı ile tamamladı

Fırat Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Hayvan Yetiştiriciliği ve Sağlığı Alanı öğrencileri, Avrupa’da başarılı bir proje süreci geçirdi.

18 Temmuz 2019 Perşembe 18:51
Fırat Tarım Meslek Lisesi AB Projesini başarı ile tamamladı

Fırat Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Hayvan Yetiştiriciliği ve Sağlığı Alanı öğrencileri, Avrupa’da başarılı bir proje süreci geçirdi.


Fırat Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri, Erasmus Programı Mesleki Eğitim Öğrenci ve Personel Hareketliliği kapsamında ‘Avrupa’da kırmızı et üretiminde hayvan sağlığı uygulama eğitimi’ isimli proje ile Çek Cumhuriyeti, Macaristan ve Almanya’da uygulama faaliyetlerinde bulundular.


Hayvan Yetiştiriciliği ve Sağlığı Alanından toplam 21 öğrenci ile 3 öğretmenin faydalandığı projenin sorumlusu Selahattin Özmen, aldıkları 2 haftalık uygulama eğitimleri ile hayvancılık sektöründe faaliyet gösteren işletmelerde hastalıklardan arındırılmış, sağlıklı kırmızı et üretimi konusunda önemli bir deneyim ve kalite gelişimini sağladıklarını söyledi.


Avrupa ülkelerinin başarılı bir şekilde uyguladığı "Sürdürülebilir Hayvancılığın" temeli olan hayvan sağlığının korunması için alınan tedbirleri öğrenmeye çalıştıklarını belirten Özmen, “Proje boyunca, hayvan hastalıklarının önüne geçerek kırmızı et üretimi verimliliğinin nasıl arttırıldığına yönelik uygulamaları, hayvan yetiştiriciliğindeki iş güvenliği yöntem ve tekniklerini, kullanılan makine teçhizat ve koruyucu giysileri, yapılan test ve muayene yöntemlerini, hayvan sağlığını koruyucu ilaçları, besleme yöntemlerini, besi temizlik ve dezenfeksiyonunu, resmi veteriner inceleme, gözetim altında tutulma biçimlerini, kriz birimlerinin kurulmasını, karantina yöntemlerini, bulaşık atıkların ve maddelerin imhası veya işlenmesini, et ve et ürünlerinde soğuk zincir uygulamalarını öğrenerek gerekli tedbirleri alabilecek seviyeye gelmeleri için gelişim göstermelerini sağlamaya çalıştık” dedi.


Okul Müdürü Şükrü Doğan ise hayvancılık sektöründeki nitelikli ve kalifiye eleman açığının kapanmasına büyük katkı sağlayacak bu eğitimler ile öğrencilerin mesleki pratik bilgi seviyelerini arttırdıklarını belirterek “Böylece iş hayatına atıldıklarında herhangi bir adaptasyon problemi yaşamayacaklardır” ifadelerine yer verdi.


Doğan, "Projeden elde ettikleri kazanımlarla mezun olduklarında, ülkemizde ve bölgemizde hayvan sağlığının güvence altına alınması, gıda güvenilirliği ve bunun sürdürülebilirliğini sağlayabileceklerdir. Hayvanların yetiştirildiği işletmelerde, naklinde ve kesiminde uluslararası kabul gören hayvan refahı koşullarını tam anlamıyla uygulayabileceklerdir" diye konuştu.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 18 Temmuz 2019 Perşembe 18:51
  1. doğa

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Düzce'deki su baskını ve toprak kayması
    1. Düzce'deki su baskını ve toprak..
    2. Doğu Perinçek'ten Ahmet Davutoğlu..
    3. Beyoğlu'nda nostaljik tramvay..
    4. İstiklal Caddesi’nde nostaljik..
    5. Belediye Kütahyaspor’da teknik..
    6. Iraklı turizmcilerden HATSO’YA ziyaret
    7. Milletvekili Ahmet Erbaş: Emet Bor..
    8. Futbol: Hazırlık maçı
    9. Otomobil çarpan 12 yaşındaki Yusuf öldü
    10. HDP Kağızman İlçe Başkanı Özlü..
    11. Düzce Valisi açıkladı! 7 kişi hakkında..
    12. FETÖ'nün sözde "İzmir Adliyesi..
    13. Sincik Devlet Hastanesinde kanser..
    14. Kuşadası Ticaret Odası’ndan Başkan..
    15. GESTAŞ’tan açıklama
    16. Katar’dan Şanlıurfa’ya okul desteği
    17. Başkan Ensari: “Çaldıran’da şu an 18..
    18. Türkiye'ye karşı harekete geçtiler!..
    19. TBMM'den AB'nin yaptırım kararına tepki
    20. Düzce'deki su baskını ve toprak kayması
    Fehmi Koru Batı ağzıyla konuştu: Endişeli ve kaygılıyım
    Fehmi Koru Batı ağzıyla konuştu: Endişeli ve kaygılıyım
    Cumhuriyet’ten itiraf gibi yazı! “AK Parti’yi 2012’ye kadar...”
    Cumhuriyet’ten itiraf gibi yazı! “AK Parti’yi 2012’ye kadar...”
    Türkiye'den kritik Doğu Akdeniz hamlesi! 3 ülke güçlerini birleştiriyor
    Türkiye'den kritik Doğu Akdeniz hamlesi! 3 ülke güçlerini birleştiriyor
    Ruslar geliştirdi! Yaşlandırma programında büyük tehlike
    Ruslar geliştirdi! Yaşlandırma programında büyük tehlike
    Ömer Koç, İmamoğlu’nu ziyarete doymadı
    Ömer Koç, İmamoğlu’nu ziyarete doymadı

    Günün Karikatürü

    18 Temmuz 2019
    Rusya'dan Türkiye sürpriz uçak teklifi!
    Rusya'dan Türkiye sürpriz uçak teklifi!
    AK Parti Grup Başkanvekilinden sert çıkış! ‘Neden sesiniz çıkmıyor? Sanki orada bir doğal afet olmuş’
    AK Parti Grup Başkanvekilinden sert çıkış! ‘Neden sesiniz çıkmıyor? Sanki orada bir doğal afet olmuş’