Fırat Tanış, Ebrar Karakurt üzerinden Cübbeli Ahmet Hoca'yı hedef aldı

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A Milli Kadın Voleybol Takımı oyuncularından Ebrar Karakurt, sosyal medya üzerinden eşcinsel yaşam tarzını teşhir etmiş ve yaptığı paylaşımları kamuyounda infiale sebep olmuştu.

'Engellemezsek neslimiz büyük zarar görecek'

Karakurt'un sapkın yaşam tarzını sosyal medya hesabında teşhir etmesinden sonra, Cübbeli Ahmet Hoca, yetkililere seslenerek, önemli uyarılarda bulunmuştu. "Sosyal medyada eşcinselliği özendirenler engellenmezse neslimiz büyük zarar görecektir." diyen Cübbeli Ahmet Hoca, "Günümüzde eşcinselliği özendirerek milyonlar kazanan youtuberlar, gençlerimizi, haramlara özendirmekte ve onları, 'Biz de böyle yapsak kimse bir şey demeyecek, aksine çok da paramız olacak' diye düşündürerek bu kişilerin müstehcen durumuna özlem çektirmektedir." ifadelerini kullanmıştı. Cübbeli Ahmet Hoca, sözlerini yetkililere seslenerek tamamlamıştı:

"Dolayısıyla elinde yetki olanlar bu sitelere ulaşımı engellemelidir ki böylece toplu helâklara mâruz kalmaktan selâmette kalalım, âhirette de azaba uğratılmayalım."

Ebrar Karakurt'a destek veren eşcinsel sevicilerden Fırat Tanış, 'Cübbeli' etiketi ile yaptığı paylaşımda Cübbeli Ahmet Hoca'yı sosyal medya kullanıcılarına hedef gösterdi:

"Twitter korumalı bir kategoriye (ırk, din, cinsiyet, yönelim, engelli olma hali) karşı nefret söylemi içeren tivitleri şikayet etme zahmetine girdiğinizde siliyor, biliyorsunuz değil mi?"