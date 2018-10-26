Fırat Nehri’nden 25 yılda 27 milyar dolar enerji geliri

Dünyanın en iddialı kalkınma yatırımlarından Güneydoğu Anadolu Projesi (GAP) kapsamında Fırat Nehri üzerinde kurulan barajlarda üretilen elektrikten 25 yılda yaklaşık 27 milyar dolar gelir sağlandığı açıklandı.

İki baraj bitti

GAP Bölge Kalkınma İdaresi (BKİ) Başkanı Sadrettin Karahocagil, projenin en önemli yatırım alanlarının başında enerjinin geldiğini belirterek, proje kapsamında 22 baraj, 19 HES ve sulama şebekesinin yapımının planlandığını hatırlattı.

Karahocagil, şöyle devam etti: “Fırat Nehri üzerindeki enerji kapasitemizin tamamı neredeyse kullanılır vaziyettedir. Dicle Nehri üzerindeki inşaatlarımız ise devam ediyor. Fırat Nehri üzerinde Keban, Karakaya, Birecik ve Karkamış barajları ile dünyanın sayılı büyük barajlarından olan, yıllık 2 bin 400 megavat gibi ciddi bir elektrik üretim potansiyeline sahip Atatürk Barajı var. Bunların ürettiği enerji ise 25 yılda neredeyse 30 milyar megavatsaati bulmuş durumdadır ki bunun karşılığı yaklaşık 27 milyar dolardır. Dicle üzerindeki çalışmalar ise henüz devam ediyor. Kral Kızı ve Dicle Barajı bitmiş durumda, Batman Barajı çalışıyor. Sulama ve enerji üretiminde ise Silvan Barajı da ciddi bir öneme sahip.”