  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
İçişleri Bakanı Çiftçi’den “Çocuk Koruma Kanunu” açıklaması: Evlatlarımıza kalkan oluyor Suça sürüklenen çocuklara ilişkin düzenlemede merak edilenler! 10 soru 10 cevap Aileyi karıştıran servet! Miras krizi anne ve kızı karşı karşıya getirdi Bilgi ve belge yok çamur atma var! Bakan Gürlek’e kirli iftira CHP’li belediyede isimler değişti, skandallar bitmedi: Meydanda ölüm tuzağı! Gülistan Doku dosyasındaki örtbas ifşa oldu! 108 kişilik şemada kimler yok ki… Kahramanmaraş'ta 3.6 Büyüklüğünde Deprem Yolcu otobüsü faciası! Geçen gün 11 şimdi 22 kişi öldü Jerusalem Post’tan itiraf: Türkiye müfrezeyi kurdu, İsrail alarm verdi İslam ülkesinde büyük istihbarat başarısı: İHA saldırısı planlayan grubun içine sızılıp...
Yerel Fırat Nehri 2 can aldı
Yerel

Fırat Nehri 2 can aldı

Yeniakit Publisher
IHA Giriş Tarihi:

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
Fırat Nehri 2 can aldı

Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde serinlemek amacıyla Fırat Nehri’ne giren 2 kişi boğuldu

Olay, sabah saatlerinde Siverek ilçesine bağlı Taşağıl Mahallesi Alıncık Sokak mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, ailesiyle birlikte Diyarbakır’dan piknik yapmak amacıyla bölgeye gelen Yakut Ada (6) serinlemek için Fırat Nehri’ne girdi.

Bir süre sonra suda kaybolan çocuğu fark eden Derya Uluger (33) küçük kızı kurtarmak amacıyla nehre girdi. Uluger ve Ada’nın suda kaybolması üzerine çevrede bulunan vatandaşlar arama çalışması başlattı.

Vatandaşların müdahalesiyle sudan çıkarılan iki kişinin de hayatını kaybettiği belirlendi.

Olayla ilgili jandarma inceleme başlattı.

Deniz ticaretinde Türkiye merkez oldu!
Deniz ticaretinde Türkiye merkez oldu!

Ekonomi

Deniz ticaretinde Türkiye merkez oldu!

Uluslararası yol çift yönlü kapatıldı! Hopa açıklarında şüpheli deniz aracı alarmı
Uluslararası yol çift yönlü kapatıldı! Hopa açıklarında şüpheli deniz aracı alarmı

Gündem

Uluslararası yol çift yönlü kapatıldı! Hopa açıklarında şüpheli deniz aracı alarmı

Rusya Karadeniz'de düğmeye bastı! Ukrayna'nın askeri sevkiyat gemisini vurdu
Rusya Karadeniz'de düğmeye bastı! Ukrayna'nın askeri sevkiyat gemisini vurdu

Gündem

Rusya Karadeniz'de düğmeye bastı! Ukrayna'nın askeri sevkiyat gemisini vurdu

O ilçede denize girmek yasaklandı
O ilçede denize girmek yasaklandı

Yerel

O ilçede denize girmek yasaklandı

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23