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Gündem Fırat Kalkanı bölgesine sızma girişimi! Etkisiz hale getirildiler
Gündem

Fırat Kalkanı bölgesine sızma girişimi! Etkisiz hale getirildiler

Milli Savunma Bakanlığı, Fırat Kalkanı bölgesine sızma girişiminde bulunan 2 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Yeniakit Publisher
2021-05-31 18:15:00 -
Fırat Kalkanı bölgesine sızma girişimi! Etkisiz hale getirildiler

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Fırat Kalkanı bölgesine sızma girişiminde bulunan 2 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Fırat Kalkanı bölgesine sızma girişiminde bulunan 2 PKK/YPG'li terörist, kahraman komandolarımız tarafından düzenlenen başarılı operasyonla etkisiz hale getirildi. Bugün etkisiz hale getirilen terörist sayısı 10 oldu." ifadeleri kullanıldı.

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