Fırat kalkanı bölgesinde Türk askerine taciz ateşi! Hemen karşılık verildi
Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre Fırat Kalkanı bölgesinde Türk Askerine taciz ateşi açan PKK/YPG'liler etkisiz hale getirildi.
Türk Askeri, Türkiye'nin sınırlarına karşı yapılan saldırılara karşılık vermeye devam ediyor.
Milli savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Suriye'nin kuzeyinde Fırat kalkanı bölgesinde Türk askerine taciz ateşi açan PKK/YPG'li teröristlerrin etkisiz hale getirildiği ifade edildi.
Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklama şu şekilde:
"Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Suriye’nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesine taciz ateşi açan 3 PKK/YPG’li teröristi ateş destek vasıtalarıyla etkisiz hâle getirdi."