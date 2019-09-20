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Fırat Kalkanı Bölgesi’nde çocukların yüzü 'Sınırsız Şenlik' ile gülüyor

Uluslararası Mülteci Hakları Derneği’nin Suriye’deki Fırat Kalkanı bölgesinde iki senedir düzenlediği ‘Sınırsız Şenlik’ etkinliklerinin üçüncüsü geçtiğimiz gün başladı. 21 Eylül’e kadar sürecek etkinliklerde çadır kamplarda yaşayan çocuklar için sokak oyunları, filmler, gösteriler, deney atölyeleri, yarışmalar gibi çok sayıda aktivite düzenleniyor.

20 Eylül 2019 Cuma 14:04
Fırat Kalkanı Bölgesi’nde çocukların yüzü 'Sınırsız Şenlik' ile gülüyor

Suriye’nin çatışma halindeki bölgelerinden kaçarak Türkiye’nin Fırat Kalkanı ve Zeytindalı operasyonlarıyla güvenli hale getirdiği bölgelerde bugün iki milyondan fazla insan yaşam mücadelesi veriyor. Çoğunlukla çadır kamplarda kalan bu insanlar arasında en çok zorlananlar ise çocuklar oldu. 800 bin çocuğun yaşadığı tahmin edilen sınır bölgesinde okul çağında olan çocuk sayısı ise 400 bin. Bu çocukların yaklaşık 200 bini eğitim görüyor. Suriye’de savaş mağduru çocuklara moral vermek için Fırat Kalkanı Bölgesi’nde Uluslararası Mülteci Hakları Derneği (UMHD) tarafından gerçekleştirilen ‘Sınırsız Şenlik’ Pazartesi günü başladı. Etkinlikler kapsamında sokak oyunları, filmler, gösteriler, deney atölyeleri, yarışmalar ve yarışmalar yapıldı. Yarın sona erecek şenliğin son günü ise Kilis Elbeyli Geçici Barınma Merkezi’nde olacak.

Kilis Valiliği ve UMDH ile İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfının katkılarıyla, Kilis''in karşısındaki Azez ilçesinde savaş mağduru çocuklar için geleneksel olarak düzenlenen "SınırsızŞenlikler" etkinliğinin üçüncüsü yapılıyor.

Azez'in Bıragite köyünde önceki gün başlayan şenlikler kapsamında, Kefergan ve Niyara köyünde çeşitli etkinlikler gerçekleştirildi. Köyde, yaklaşık 600 çocuğun katıldığı sokak oyunları, gösteriler, atölye çalışmaları ve yarışmalar düzenlendi. Türk gönüllülerin de katıldığı programda, çocuklara kırtasiye malzemeleri ve oyuncak dağıtıldı.

Şenliğe katılan ve 4. sınıfta okuyan Şeyma Nur, yaptığı açıklamada, "İlk defa böyle bir etkinliğe katılıyorum, çok eğleniyoruz. İlk defa sihirbaz gösterilerine şahit oldum, program çok güzel geçiyor." diye konuştu.

9 yaşındaki Nahide Kasr, “DEAŞ’tan kaçarak Azez bölgesindeki kampa yerleştik. Türkiye’den gelen abilerin, ablaların yaptığı bu şenlikle çok eğlendik. Bu programı yapanlara ve Türkiye’ye teşekkür ediyorum” dedi.

6. sınıfa giden Ruyah Ali de uzun zamandır bu kadar eğlenmediğini, en çok sihirbaz gösterilerini beğendiğini söyledi. Meytem Hıdır da programı düzenleyenlere çok teşekkür ederek, bu tür eğlencelerin hep devam etmesi dileğinde bulundu.

Bölge ile ilgili bilgiler

Bölgede hâlâ okula gidemeyen on binlerce çocuk bulunuyor. Bölgede 500 okul yeniden faaliyete geçirildi. 3 yılda liseden mezun verilirken, öğrenciler YÖS (Yabancı Öğrenci Seçme Sınavı) ile Türkiye’deki üniversitelere yerleşmeye başladı. Öğrenciler kabul aldıkları başka ülkelerde de eğitim görmeye başladı. Fırat Kalkanı bölgesindeki okullar yaklaşık 3 yıllık DEAŞ esareti altında büyük hasar almıştı.

Örgüt eğitimi yasaklamış, okulları da terör eylemleri için kullanmıştı. Milli Eğitim Bakanlığı ve Maarif Vakfı desteğiyle eğitim alanında da önemli adımlar atıldı. Zarar gören okullar tespit edildi ve onarım çalışmaları başlatıldı. Eğitim seferberliği kapsamında okullarda görev alacak öğretmenlere de özel kurslar verildi. 6 bin öğretmen, Türkiye’nin verdiği formasyon eğitimlerini tamamlayarak göreve başladı.

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Haber Tarihi: 20 Eylül 2019 Cuma 14:04
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  7. Kilis Elbeyli Geçici Barınma Merkezi
  8. Sınırsız Şenlikler
  9. Kilis Valiliği
  10. İnsan Hak ve Hürriyetleri
  11. İHH
  12. Milli Eğitim Bakanlığı
  13. Maarif Vakfı
  14. DEAŞ

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