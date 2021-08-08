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Gündem Fırat Kalkanı bölgesinde 2 sivili katleden teröristin de arasında olduğu 6 PKK/YPG'li etkisiz hale getirildi
Gündem

Fırat Kalkanı bölgesinde 2 sivili katleden teröristin de arasında olduğu 6 PKK/YPG'li etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "Fırat Kalkanı bölgesindeki vinç ve ambulansı tanksavar füzesiyle vuran ve 2 sivili katleden teröristin de arasında olduğu 6 PKK/YPG'li etkisiz hale getirildi." ifadeleri kullanıldı.

Yeniakit Publisher
2021-08-08 12:38:00 -
Fırat Kalkanı bölgesinde 2 sivili katleden teröristin de arasında olduğu 6 PKK/YPG'li etkisiz hale getirildi

Türk Silahlı Kuvvetleri, Suriye'nin kuzeyinde 6 teröristi etkisiz hale getirdi.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Suriye'de Tel Rıfat kentinin doğusunda bulunan Zavyan ve Shaalah bölgeleri ile Tel Cican ve Tel Unayb bölgelerine yönelik meşru müdafaa ve cezalandırma atışları sonrası 6 terörist etkisiz hale getirildi.

Öldürülen teröristlerden birinin 5 Ağustos'ta bölgedeki bir iş makinesi ve ambulansa düzenlenen ve iki kişinin hayatını kaybettiği saldırının faili olduğu belirlendi.

 

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