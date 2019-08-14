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Fırat Çakıroğlu adına kütüphane açıldı

MHP Malatya Milletvekili Mehmet Fendoğlu, Fırat Yılmaz Çakıroğlu adına Darende’de yapılan kütüphanenin açılışını gerçekleştirdi.

14 Ağustos 2019 Çarşamba 16:27
Fırat Çakıroğlu adına kütüphane açıldı

MHP Malatya Milletvekili Mehmet Fendoğlu, Fırat Yılmaz Çakıroğlu adına Darende’de yapılan kütüphanenin açılışını gerçekleştirdi.


Burada bir konuşma yapan Fendoğlu, “Bu güzel kütüphaneyi hayata geçiren herkese çok teşekkür ediyorum. Rahmetli şehit Fırat Çakıroğlu bizim son ülkücü şehidimizdir. Ülküsü ve ülkesini karşılıksız sevmekten başka hiçbir şey bilmeyen bütün şehitlerimizi minnetle anıyorum. Şehitlerimizin isminin böyle önemli yerlerde yaşatılması çok güzel bir şey, kütüphanemiz hayırlara vesile olsun” dedi.



Konuşmaların ardından kurdele kesimi yapıldı


Çakıroğlu’nun annesi ile telefonda görüntülü görüşme yapan milletvekili Fendoğlu, "Burada Şehidimizin ismine layık çok güzel bir kütüphane yapmışlar, Ne mutlu ki bir Şehit Annesi’siniz , Rabbim bizlere sabır ve güç kuvvet versin" diyerek Şehit annesi Özlem Çakıroğlu’nun bayramını tebriketti.


Çakıroğlu’nun annesi Özlem Çakıroğlu ise, "Ne mutlu bana, orada olan herkese sevgi ve saygılarımı sunuyorum. Bizler için çok mutlu ve gurur verici bir gün, Fırat mutlaka oradadır ve bizleri izliyordur. Herkese şükranlarımı sunuyorum" ifadelerine yer verdi.

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Haber Tarihi: 14 Ağustos 2019 Çarşamba 16:27
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