Fırat Aydınus, PFDK'ya sevk edildi
Süper Lig'in 24. haftasında oynanan Malatyaspor-Başakşehir maçından sonra yardımcı hakem Yusuf Bozdoğan'la kavga eden Fırat Aydınus, PFDK'ya sevk edildi.08 Mart 2019 Cuma 17:36
Yeni Malatyaspor - Medipol Başakşehir mücadesinde gerçekleştiği iddiaları üzerine Fırat Aydınus ve yardımcısı Yusuf Bozdoğan PFDK'ya sevk edildi
TFF'den şu açıklama yapıldı:
TFF'ye tescilli Hakem FIRAT AYDINUS'un 03.03.2019 tarihli Evkur Yeni Malatyaspor - Medipol Başakşehir FK müsabakası içinde ve sonrasında futbol camiasını küçük düşürecek tutum ve davranışlar sergilemesi suretiyle "talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle Merkez Hakem Kurulu Talimatının 38. maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.
TFF'ye tescilli Hakem YUSUF BOZDOĞAN'ın 03.03.2019 tarihli Evkur Yeni Malatyaspor - Medipol Başakşehir FK müsabakası içinde ve sonrasında futbol camiasını küçük düşürecek tutum ve davranışlar sergilemesi suretiyle "talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle Merkez Hakem Kurulu Talimatının 38. maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.
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