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Fırat Aydınus 6.kez yönetecek

İstanbul Bölgesi hakemi Fırat Aydınus, 6.

13 Eylül 2019 Cuma 09:15
Fırat Aydınus 6.kez yönetecek

İstanbul Bölgesi hakemi Fırat Aydınus, 6.kez Antalyaspor-Kayserispor maçında düdük çalacak.


Süper Lig Cemil Usta Sezonu 4. haftasında Antalya’da oynanacak Antalyaspor-İstikbal Mobilya Kayserispor maçının hakemi Fırat Aydınus, bugüne kadar 429 müsabakada düdük çaldı. Bu maçların 212’sinde ev sahibi ekip, 99’unda deplasman ekibi kazandı. 118 maç ise berabere bitti. 1960 kez sarı kart çıkaran Fırat Aydınus, 171 kez de kırmızı kartına başvurdu.


Fırat Aydınus, bugüne kadar Antalyaspor’un 29 müsabakasında düdük çaldı. Bu maçlarda Antalyaspor 10 galibiyet 11 mağlubiyet alırken 8 kez de beraberlik elde etti. Aydınus, 14 kez Antalyaspor’un müsabakasını Antalya’da yönetti. Bu maçlarda ev sahibi ekip, 8 kez kazanırken 2 kez kaybetti. 4 maç da berabere bitti.


Fırat Aydınus, bugüne kadar Kayserispor’un 44 maçında düdük çaldı. Bu maçlarda sarı kırmızılı ekip, 16 kez kazanıp 16 kez kaybederken 12 kez de berabere kaldı. Fırat Aydınus, Kayserispor’un 23 deplasman maçını yönetti. Kayserispor, bu maçlarda 5 kez kazanırken 12 kez kaybetti. 6 maç da berabere bitti.


İstanbul Bölgesi Süper Lig hakemi Fırat Aydınus, bugüne kadar 5 kez Antalyaspor ile Kayserispor arasında oynanan maçlarda düdük çaldı. Fırat Aydınus, 3 kez Antalya’da 2 kez de Kayseri’de iki takım arasındaki maçı yönetti. Bu maçlarda Kayserispor 1, Antalyaspor 2 kez kazandı. 2 maç da berabere bitti.


Antalyaspor-Kayserispor 2-1


Antalyaspor-Kayserispor 2-1


Antalyaspor-Kayserispor 1-1


Kayserispor-Antalyaspor 3-1


Kayserispor-Antalyaspor 4-4

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Haber Tarihi: 13 Eylül 2019 Cuma 09:15
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