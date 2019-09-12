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Fırat Arslan maçı için nefesler tutuldu

Almanya’nın Berlin kentinde cumartesi günü Finlandiyalı Sami Enbom ile karşılaşacak olan Dünya şampiyonu Fırat Arslan, çalışmalarını tamamlayarak maç saatini beklemeye başladı.

12 Eylül 2019 Perşembe 23:34
Fırat Arslan maçı için nefesler tutuldu

Almanya’nın Berlin kentinde cumartesi günü Finlandiyalı Sami Enbom ile karşılaşacak olan Dünya şampiyonu Fırat Arslan, çalışmalarını tamamlayarak maç saatini beklemeye başladı.


Türk profesyonel boks tarihinin ilk ve tek dünya şampiyonu Fırat Arslan, cumartesi gecesi Almanya’da Finlandiyalı Sami Enbom ile ringe çıkacak. Tüm hazırlıklarını tamamlayan Arslan, "Kısa bir hazırlık süremiz olmasına rağmen elimizden gelenin en iyisini yaparak, iyi bir antrenman dönemi geçirdik. Tüm ekibim elinden gelenin en iyisini yaptı ve herhangi bir sakatlık veya olumsuz durum yaşamadan, güzel bir performans ile karşılaşmaya çıkacağız. Hedefimiz her zaman olduğu gibi bayrağımızı Avrupa’nın göbeğinde dalgalandırarak, zirveye dikmektir. Bunun için de elimizden gelenin en iyisini yapacağız" dedi.



Dilek Arslan, eşine yardımcı oldu


Sporcunun eşi Dilek Arslan da, antrenman sırasında eşine yardımcı oldu. Antrenman döneminde kısa bir soğuk algınlığı geçiren eşinin bir an önce iyileşmesi için gerekli müdahaleleri bizzat yaptığını belirten Dilek Arslan, "Son dönemlerde havaların da soğuması ve yoğun antrenmandan dolayı eşim kısa bir rahatsızlık geçirdi. Gerekli müdahaleleri yaparak kısa sürede iyileştirip, antrenmanlarının başına dönmesini sağladık. Bu rahatsızlıktan dolayı üç gün antrenman yapamadı" dedi. Kendisi de sağlıkçı olan Dilek Arslan, özellikle eşinin sağlıklı bir şekilde bu karşılaşmaya çıkabilmesi için büyük özen gösterdi. Evlerinin altında bulunan dev antrenman salonundaki tüm sorumluluğunu üstlenen Dilek Arslan, çalışmaların sorunsuz bir şekilde yürüyebilmesi için büyük çaba harcadı.



Vedat Alyaz: "Hedefimiz Dünya şampiyonluğu"


Önümüzdeki günlerde dev bir organizasyonun hazırlıkları içinde olduklarını vurgulayan Fırat Arslan’ın basın danışmanı Vedat Alyaz, "Göppingen kentinde her yıl geleneksel hal alan dev boks galamızın hazırlıklarına başladık. Kışa doğru Fırat Arslan’ın da ringe çıkacağı bir kemer maçı için çalışmalarımız sürüyor. Ardından gelecek yılın başında da dünya çapında büyük bir maç ile dünya şampiyonluk karşılaşması yaparak, dünya rekorunu kırmak istiyoruz. 49 yaşındaki boksörümüz Fırat Arslan, dünya şampiyonluğunu yeniden kazanırsa dünya tarihindeki gelmiş geçmiş tüm rekorları kırarak, dünyanın en yaşlı dünya şampiyonu olarak tarihin sayfalarına altın harflerle geçecek. Bu doğrultudaki çalışmalarımızı sürüyor Aynı gece ringe üç Türk boksör daha çıkacak. Burak Şahin, İbrahim Gümüş ve Engin solmaz da mücadele verecekler. Karşılaşmalar Türkiye saati ile 20.30’dan itibaren naklen yayınlanacak" ifadelerini kullandı.

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Haber Tarihi: 12 Eylül 2019 Perşembe 23:34
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