Fırat Arslan maça hazır

Türk profesyonel boks tarihinin ilk ve tek dünya şampiyonu Fırat Arslan’ın, 13 Nisan Cumartesi akşamı Ülker Spor Arena’da yapacağı karşılaşma öncesi son antrenman ve sparring dövüşlerini tamamlayarak maç gününü beklemeye başladı.

Arjantin ve Güney Amerika şampiyonu Ricardo Marcelo Ramallo’ya karşı yumruk sallayacak olan Fırat Arslan’ın formunun zirvesinde olduğu bildirildi. Ramollo bugüne kadar kazandığı 22 maçın 16’sını nakavtla sonlandırmış başarılı bir isim. Rakibinin mücadeleci bir boksör olduğunu vurgulayan Fırat Arslan, "Ben rakiplerime bakmaksızın tüm maçlarıma en iyi şekilde hazırlanırım. Ricardo’da kazandığı şampiyonluklarla kendisini ispatlamış bir isim. Savaşçı bir ruha sahip ve en önemlisi de bu maçı kazanmak için geliyor İstanbul’a. Güzel bir maç olacağını düşünüyorum. Tabi ülkemizde böylesi kaliteli bir organizasyon gerçekleştirmek için büyük mücadeleler veren Bülent Sağlam, İbrahim Dağdeviren ve Emre Öztürk’e de teşekkür ediyorum. Ülkemizde dövüş sporlarının gelişmesi ve yaygınlaşması için ellerinden geleni yapıyorlar. Aynı zamanda uzun yıllardan beri beni her maçımda destekleyen Gazi firmasına da ayrıca teşekkür ediyorum beni hiç bir zaman yalnız bırakmadılar. Gelecek yıl büyük bir organizasyonun ardından boksu bırakmayı planlıyoruz. Bir dünya şampiyonluk maçı daha yapıp sonucuna göre ringlere veda etmeyi planlıyorum. Konu hakkındaki açıklamayı bu karşılaşmamanın ardından detaylı bir basın bildirisiyle yapacağım" şeklinde konuştu.

Sporcunun basın danışmanı Vedat Alyaz, tüm sporseverleri İstanbul’da gerçekleşecek olan bu önemli galayı desteklemeye davet ederek, "Rakibimiz çok hareketli ve güçlü bir isim. Çekişmeli bir maç olacağından eminiz. Fırat, zaten rüşdünü ispatlamış bir isim, ayrıca şu an dünya sıralamasında bir numara. Gecede ayrıca MMA, K1 ve boks karşılaşmaları aynı galada gerçekleşecek. Yani maça gelenler böylesine çeşitli bir gala yaşama fırsatı bulacaklar" dedi.