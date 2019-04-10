0553 313 94 23
Seçim 2019 Sayfası

Fırat Arslan maça hazır

Türk profesyonel boks tarihinin ilk ve tek dünya şampiyonu Fırat Arslan’ın, 13 Nisan Cumartesi akşamı Ülker Spor Arena’da yapacağı karşılaşma öncesi son antrenman ve sparring dövüşlerini tamamlayarak maç gününü beklemeye başladı.

10 Nisan 2019 Çarşamba 19:59
Fırat Arslan maça hazır

Türk profesyonel boks tarihinin ilk ve tek dünya şampiyonu Fırat Arslan’ın, 13 Nisan Cumartesi akşamı Ülker Spor Arena’da yapacağı karşılaşma öncesi son antrenman ve sparring dövüşlerini tamamlayarak maç gününü beklemeye başladı.


Arjantin ve Güney Amerika şampiyonu Ricardo Marcelo Ramallo’ya karşı yumruk sallayacak olan Fırat Arslan’ın formunun zirvesinde olduğu bildirildi. Ramollo bugüne kadar kazandığı 22 maçın 16’sını nakavtla sonlandırmış başarılı bir isim. Rakibinin mücadeleci bir boksör olduğunu vurgulayan Fırat Arslan, "Ben rakiplerime bakmaksızın tüm maçlarıma en iyi şekilde hazırlanırım. Ricardo’da kazandığı şampiyonluklarla kendisini ispatlamış bir isim. Savaşçı bir ruha sahip ve en önemlisi de bu maçı kazanmak için geliyor İstanbul’a. Güzel bir maç olacağını düşünüyorum. Tabi ülkemizde böylesi kaliteli bir organizasyon gerçekleştirmek için büyük mücadeleler veren Bülent Sağlam, İbrahim Dağdeviren ve Emre Öztürk’e de teşekkür ediyorum. Ülkemizde dövüş sporlarının gelişmesi ve yaygınlaşması için ellerinden geleni yapıyorlar. Aynı zamanda uzun yıllardan beri beni her maçımda destekleyen Gazi firmasına da ayrıca teşekkür ediyorum beni hiç bir zaman yalnız bırakmadılar. Gelecek yıl büyük bir organizasyonun ardından boksu bırakmayı planlıyoruz. Bir dünya şampiyonluk maçı daha yapıp sonucuna göre ringlere veda etmeyi planlıyorum. Konu hakkındaki açıklamayı bu karşılaşmamanın ardından detaylı bir basın bildirisiyle yapacağım" şeklinde konuştu.


Sporcunun basın danışmanı Vedat Alyaz, tüm sporseverleri İstanbul’da gerçekleşecek olan bu önemli galayı desteklemeye davet ederek, "Rakibimiz çok hareketli ve güçlü bir isim. Çekişmeli bir maç olacağından eminiz. Fırat, zaten rüşdünü ispatlamış bir isim, ayrıca şu an dünya sıralamasında bir numara. Gecede ayrıca MMA, K1 ve boks karşılaşmaları aynı galada gerçekleşecek. Yani maça gelenler böylesine çeşitli bir gala yaşama fırsatı bulacaklar" dedi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 10 Nisan 2019 Çarşamba 19:59
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    ABD, BM'den Venezuela temsilcisini kovmasını istedi
    1. ABD, BM'den Venezuela temsilcisini..
    2. AK Parti MYK Toplantısı
    3. YSK'dan flaş karar! İlçede seçimi..
    4. AK Parti Sözcüsü Çelik: “Başvurduğumuz..
    5. Büyükçekmece seçimleri iptal mi..
    6. AB Zirvesi Brexit gündemiyle toplandı
    7. Toprak Günü münasebetiyle Gazze'de..
    8. ABD Kongresinden Trump'a karşı adamı
    9. Artvin’in Yusufeli ilçesinde CHP’nin..
    10. Vertigo nedir? Vertigo belirtileri..
    11. Voleybol: Efeler Ligi play-off
    12. Osmancık’ta polis teşkilatı 174...
    13. Fırat Arslan maça hazır
    14. Genelkurmay çatı davası
    15. Voleybol: Efeler Ligi play-off
    16. Uluslararası yoldaki obruk yeniden..
    17. THY yurtdışı ve yabancı hava yolları..
    18. İngiltere Yemen'deki savaşa rağmen..
    19. Papis Cisse: “Gol krallığında hedefim..
    20. 2,5 yaşındaki çocuk kapağı açık..
    21. Parkinsonlu hastaların mutlu günü
    22. Çorum Belediyesi TSM Korosu’ndan bahar..
    23. Düzce’de otomobil ağaca çarptı: 2..
    24. AK Parti MYK Toplantısı
    25. Fatih Erdin'den bronz madalya
    26. Ayça Çağla Altunkaya kimdir nereli ne..
    27. ABD Kongresinden Trump'ın Müslüman..
    28. Giresun Cumhuriyet Başsavcılığından..
    29. Beşiktaş istiyordu! Orkun Kökçü imzayı..
    30. Rabia Naz öldürüldü mü? Arkasında..
    Türkiye ile yakınlaşan o ülkede sokaklar karıştı
    Türkiye ile yakınlaşan o ülkede sokaklar karıştı
    YSK reddetmişti... AK Parti'den açıklama!
    YSK reddetmişti... AK Parti'den açıklama!
    Ekrem İmamoğlu: Bedeli ağır olur
    Ekrem İmamoğlu: Bedeli ağır olur
    FETÖ'cü Emre Uslu itiraf etti: Bu başkası söylemiyorsa...
    FETÖ'cü Emre Uslu itiraf etti: Bu başkası söylemiyorsa...
    Altaylı, patronunu tehdit eden İmamoğlu'nu savundu! "Haklısınız"
    Altaylı, patronunu tehdit eden İmamoğlu'nu savundu! "Haklısınız"

    Günün Karikatürü

    10 Nisan 2019
    Büyükçekmece'de kritik gelişme! Şifreyi vermedi
    Büyükçekmece'de kritik gelişme! Şifreyi vermedi
    YSK'dan yeniden sayım talebi için flaş 'İstanbul' kararı!
    YSK'dan yeniden sayım talebi için flaş 'İstanbul' kararı!